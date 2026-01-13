"Púdre... Trump": Viralizan VIDEO de Robert de Niro al arremeter contra Donald Trump en evento

California, Estados Unidos.- El reconocido actor estadounidense, Robert de Niro, una vez más está dando de qué hablar en redes sociales, debido a que en redes sociales se ha viralizado un video de la leyenda del cine mientras que está en un importante evento y sobre el escenario hace enloquecer a los millones de presentes al arremeter en contra del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al simplemente pedirle que se pudra.

Como se sabe, el pasado domingo 11 de enero del 2026, se realizó la 83ª entrega de los Globos de Oro en el tradicional Beverly Hilton Hotel, ubicado en Beverly Hills, California, pero, contrario a otras ocasiones, las celebridades no se enfocaron en el glamour o el premio, sino en una protesta pacífica, y famosos que desfilaron por su alfombra rojo, como Natasha Lyonne, Wanda Sykes e incluso Mark Ruffalo, alzaron la voz en contra de Trump.

El actor de Marvel, que hace del tan famoso héroe, 'Hulk', declaró que él estaba alzando la voz por todos los ciudadanos de Estados Unidos que están aterrorizados por la manera en que maneja la política, señalando que la moral del país está en pésimas manos, ya que Trump actúa de manera ilegal, y es un criminal: "El tipo es un delincuente convicto, un violador convicto. Es un pedófilo. Es el peor ser humano que existe. Si dependemos de la moralidad de este tipo para el país más poderoso del mundo, entonces estamos en serios problemas".

"Mark Ruffalo":

Por sus comentarios contra Donald Trump en los #GoldenGlobes pic.twitter.com/Bu779TqYb2 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 12, 2026

Ante esta polémica situación dicha entrega de premios, a través de X, anteriormente conocido como Twitter, se ha viralizado un video en el que aparece De Niro en un evento de premios de Hollywood, pero no es los Golden Globes de este 2026, sino los Premios Tony en el 2018, en el cual, el reconocido actor simplemente se presentó sobre el escenario y dijo: "Solamente diré una cosa: púdrete Trump".

En el material audiovisual se puede ver el momento en el que el actor de El Padrino es celebrado ante miles de los asistentes, que gritaron y le celebraron lo que dijo, incluso varios se pusieron de pie por estas acciones, mientras que él alzaba las manos en señal de victoria por estas acciones de los presentes.

EL PADRINO HA HABLADO: ROBERT DE NIRO DINAMITA LOS GOLDEN GLOBES



A sus 82 años, Robert De Niro decidió que ya no tiene tiempo para protocolos ni diplomacia. uD83CuDFACuD83DuDD25



En plena gala de los Golden Globes, el "Padrino" soltó la frase que rompió el internet: "I’m gonna say one thing:… pic.twitter.com/meFcUz5rne — Adelso Carvajal (@adelso_car) January 12, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui