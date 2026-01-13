¿Quién gana hoy Duelo de los Enigmas en 'Exatlón México'? Adelantos de este martes 13 de enero

Ciudad de México.- Todo en el Exatlón México puede cambiar de un momento para otro, según lo que se ha visto, y ahora, en los spoilers filtrados para este martes 13 de enero del 2026, se dice que para esta noche habrá sorpresas muy polémicas, ya que se dice que es posible que entre dos atletas haya una intensa pelea, además de quién será el presunto equipo que ganará el Duelo de los Enigmas.

Tal parece que en el reality deportivo de TV Azteca, la competencia va a seguir creando caos y se pondrá muy intensa, pues se dice que ante el nivel de competitividad, han señalado que José Ochoa y Emilio, el recién llegado, van a estallar y se van a hacer de dimes y diretes en medio de una de las carreras en las que se enfrenten, debido a que por parte de un lado habría actitudes antideportivas y comentarios agresivos.

Por otro lado, se reveló que la competencia de la Zona de Riesgo ya no estará en juego, o sea que no habrá un atleta instalado en el Duelo de Eliminación, y en su lugar habrá otro Juego por la Recompensa, en la que se dice que habrá un premio muy importante, que todos los atletas anhelan de seguro, por lo que se cree que podría ser una llamada a familiares o tal vez una experiencia con el Mundial 2026.

Cuarta defensa exitosa y La Villa 360 sigue siendo para los atletas Azules. uD83DuDD35uD83DuDD25uD83EuDD29 ¡Bien jugado! uD83CuDFE1 #PorLaVentaja#ExatlónMéxico uD83DuDC9A Lunes a viernes uD83DuDD56 8:30PM. por Azteca UNO. uD83DuDCFA pic.twitter.com/06DiHHEW5Z — Exatlón México (@ExatlonMx) January 13, 2026

Con respecto a que pasará en el Duelo de los Enigmas, en las filtraciones han mencionado que este va a ser nuevamente para el equipo liderado por Koke Guerrero, por lo que en esta ocasión, una vez más se pintaría por completo del color azul, dejando a los rojos sin ninguna de las dos recompensas importante de la noche.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente, clasifica como simples especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción, y por ende en realidad el resultado de lo que se ha dicho podría ser completamente diferente y podrían ser los rojos los triunfadores con ambas recompensas.

Fuente: Tribuna del Yaqui