"Se ve feliz": Christian Nodal da entrevista a 'Ventaneando' en el 'Nodal Fest' ¿en estado de ebriedad?

Ciudad de México.- El reconocido cantante del regional mexicano, Christian Nodal, sorprendió al haber invitado y brindarle una entrevista a Ventaneando, mientras que se encontraba en medio de su festejo de cumpleaños 27, al cual denominó el 'Nodal Fest', debido a que duró varios días. Pero, el que diera declaraciones no fue lo que llamó la atención, sino que fans aseguraron que "se ve muy feliz" ante las cámaras, ¿acaso estaba en estado de ebriedad?

Como se sabe, el pasado fin de semana, Nodal acompañado de su esposa, Ángela Aguilar, y toda la dinastía Aguilar, además de su propia familia y amigos cercanos, festejaron por tres días enteros su cumpleaños número 27 en la ciudad de Zacatecas, en lo que denominaron el 'Nodal Fest'. De dicha fiesta, se compartieron fotos y videos, en los que se ve a los intérpretes de Dime Cómo Quieres muy felices y enamorados, cantando, bailando y gozando con sus amigos cercanos, como Kunno.

Pero, así como estuvo presente el exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, los padre de la joven Aguilar y otros invitados, también tuvo un poco de acceso a la celebración la presentadora de Ventaneando, Mónica Castañeda, que compartió en vivo el exclusivo menú que ofreció el sonorense a sus invitados, además de detalles de la organización, y una breve entrevista que le hizo al cantante del regional mexicano.

Según la líder de los espectáculos del vespertino, Pati Chapoy, Nodal salió a las 2 de la mañana para encontrarse con el equipo de TV Azteca, y con una gran amabilidad se tomó unos momentos para brindarles las primeras declaraciones de su festejo. En el video compartido por el programa, Nodal aparece recargado de uno de sus elementos de equipo e invitado, en el que asegura que estaba orgulloso de tener un festejo tan mexicano y que pueda llevarle a todos los presentes, que vienen del extranjero, un poco de lo que es su cultura.

Aunque llamó la atención la ausencia de Inti Nodal Cazzuchelli, que tuvo con Cazzu, y la de sus padres, en las redes sociales del programa vespertino, los seguidores de la cuenta resaltaron que se veía demasiado contento, y aunque muchos se referían a su felicidad por la fiesta, otros cuántos a que ya tendría unas copitas de más, en especial por la hora en que dijeron que salió.

Cabe mencionar que hasta el momento, Nodal no ha salido a dar más declaraciones, y tampoco hizo "panchos" de ebrio, y simplemente respondió a todo con emoción, hasta que sus guardias se lo llevaron del lugar.

