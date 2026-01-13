Televisa de luto: Mara Escalante recuerda con FOTOS inéditas a su padre Mario Cid tras su fallecimiento

Ciudad de México.- El pasado lunes 12 de enero de 2026, la Asociación Nacional de Actores confirmó el fallecimiento del reconocido actor y guionista del Cine de Oro mexicano, Mario Chávez García Cid, de quien hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconoce la causa de su deceso. Como dato curioso, inició su carrera cinematográfica en 1957 con la película Al compás del rock and roll.

Después de algunas horas, se pronunció la protagonista de la famosa serie de Televisa María de todos los Ángeles, conocida por dar vida a Doña Lucha. A través de Instagram, la productora mexicana Mara Escalante dedicó unas palabras al hombre que representó un ejemplo en su vida y agradeció las muestras de afecto que ha recibido por parte de sus seguidores desde el día anterior.

"Ay, qué bonito es morirse de amor; porque así me estoy muriendo, rodeado de mis hijos y mis nietos", escribió la exempleada de Univisión, dando a entender que esas palabras pertenecen a su progenitor: "Yo hubiera querido darle en vida la carrera de los justos. Devolverle un poco de las bondades que me dio allanándome el camino. No supe muy bien cómo hacerlo, pero les compartiré quién fue Mario Cid, este gran actor que fue mi padre".

Mario Cid

Por su parte, Mara adjuntó varias fotografías junto a Mario Cid; la gran mayoría son en un ambiente laboral, pero en una de ellas se ve al exitoso artista posando junto a algunos libros titulados La eterna gira, obra que publicó Escalante dedicada a su padre. Cabe señalar que consiste en una recopilación de historias y reflexiones, siendo un homenaje a su trayectoria en el entretenimiento.

"Gracias por todos los mensajes llenos de cariño y las notas tan hermosas que hoy han publicado acerca de la carrera de Mario Cid; ojalá que desde donde esté, se entere de que una parte de la sociedad valoró lo que hizo y le hizo justicia. #MarioCid", concluyó la mujer que ahora está de luto. En TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier novedad sobre la partida del popular actor de teatro García Cid.

Fuente: Tribuna del Yaqui