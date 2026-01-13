Tras 17 años retirada de Televisa, exestrella juvenil regresaría a las novelas; productora revela todo

Ciudad de México.- Después de poco más de 17 años retirada de Televisa y todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo, la reconocida actriz mexicana, Allisson Lozz, recientemente despertó los rumores de que podría regresar a las novelas de la mano de la empresa San Ángel. Dicho rumor comenzó ante la confesión de famosa productora que señaló que le hizo jugosa oferta para esta ocasión.

Como se sabe, en la década de los 90's, siendo apenas una joven adolescente, la actriz originaria de Chihuahua comenzó su carrera en la actuación de la mano de Alegrijes y Rebujos, siguiendo su carrera con melodramas sumamente exitosos como Misión SOS, Rebelde y Al diablo con los guapos, sin embargo, en el año del 2009 decidió dejar de actuar, tras más de una década al aire. Actualmente se sabe que se mudó a Estados Unidos con su esposo e hijos, siendo vendedora en línea.

Pero ahora, tras casi dos décadas fuera de los melodramas, la reconocida productora mexicana, Rosy Ocampo, brindó una entrevista en la que confesó que por un minuto, pensó que lograría convencer a Lozz de volver a la actuación, debido a que le hizo una jugosa oferta para que tuviera una aparición especial en su nueva novela, Papás Por Siempre, haciendo que se reencuentre con muchos de sus excolegas.

Pero, aunque por un momento se pensó que Allisson podría considerar el regresar a la actuación, la realidad fue completamente diferente, debido a que en una entrevista con Shanik Berman, declaró que por desgracia, la joven exactriz la rechazó de manera contundente pese a que le ofreció una cantidad considerable por solo una aparición, señalando que: "Yo creo que a Allisson nunca le gustó la actuación. Yo pienso que a quien le gustaba era a la mamá".

Finalmente, la productora de melodramas como Vencer el Desamor, declaró que trabajaron muchos años juntas y en ese tiempo, pudo notar que realmente "sufría mucho con la carrera" de actriz, que siempre notó que le era complicado sobrellevar muchas cosas de la fama, por lo que señala que se quiso arriesgar para esta edición al invitarla, pero sabiendo ese detalle de Lozz ve muy coherente que ya casi tenga 20 años lejos de los reflectores.

Fuente: Tribuna del Yaqui