Andrea Legarreta confirma romance con sobrino de Pepillo Origel y hace una inesperada confesión

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Andrea Legarreta, después de tantos dimes y diretes sobre que ya dejó la soltería, acaba de brindar una entrevista a las afueras de Televisa, en la que oficialmente confirmó su romance con el coach de vida y sobrino de Pepillo Origel, además de que hizo una inesperada confesión sobre cómo nació el amor entre ambos.

A casi tres años de su separación de Erik Rubín, Legarreta en una entrevista, aseguró que estaba preparada para darse una oportunidad nueva en el amor, y pocos días después, se comenzó el rumor que esa oportunidad se la estaba dando al lado de Luis Carlos Origel, sobrino de Pepillo, debido a que fueron captados juntos en la boda de una de sus mejores amigas. Las especulaciones aumentaron y fue confirmada para muchos, cuando apareció el deportista al lado de Legarreta, sus hijas y el cantante, en su celebración de Navidad.

Ahora, durante una entrevista con Edén Dorantes, la presentadora del programa Hoy, oficialmente confirmó que dejó la soltería y está muy feliz y enamorada de Origel, señalando que es el mejor hombre que ha conocido en su vida y se siente ilusionada de lo que le depara el futuro: "Lo que se ve no se juzga. Sí estoy ilusionada y es muy bonito porque hemos sido amigos durante muchos años y se lo he dicho muchas veces: he pensado que es una de las mejores personas que he conocido en mi vida".

Ante esto, la actriz de Qué Vivan Los Niños, emocionada declaró que por muchos años fueron amigos, y por eso sabe la gran persona que es, que tiene una buena educación y es un caballero en toda la extensión de la palabra, que tiene unos buenos valores y es noble: "Es una gran persona, súper educado, un caballero, con mucha nobleza, con una linda familia. Por eso somos tan amigos. De pronto, algo se movió ahí y estoy muy feliz".

Finalmente, declaró que a ella le tomó por sorpresa esta relación, debido a que no pensó que pudiera comenzar una historia de amor y menos al lado de Luis Carlos, pero ahora, está dejando que la vida la sorprenda: "No pensaba en eso, tuve una época de mucha tristeza y de pronto la vida te sorprende y estoy bien, feliz e ilusionada. Es lindo cuando descubres que alguien te ve con ojos bonitos, cuando descubres que estás con una persona bondadosa, amorosa, dulce, creo que el amor tiene que ser así, dulce, lindo".

Fuente: Tribuna del Yaqui