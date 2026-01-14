Arrestan a actor de Hollywood tras atacar a conductor; pagó miles de dólares para ser liberado

Los Ángeles, Estados Unidos.- El reconocido actor estadounidense, Kiefer Sutherland, este miércoles 14 de enero se informó que fue arrestado en Los Ángeles, después de que aparentemente perdiera la razón y ataca a conductor de viajes. Según lo revelado por medios estadounidenses, la estrella de Hollywood deberá enfrentar una audiencia en febrero y además pagó miles de dólares para ser liberado.

Este miércoles 14 de enero, mediante informes del Departamento de Policía de Los Ángeles, salió a la luz que el reconocido actor de la exitosa serie 24 y del filme Los Muchachos Perdidos, fue arrestado durante la madrugada del pasado lunes 12 de enero de este 2026, después de que se llamara por radio a las autoridades de Los Ángeles a causa de que un hombre estaba agrediendo a un conductor de viajes.

Según los informes, Kiefer supuestamente salió de su propio vehículo para irrumpir de manera inesperada al del hombre, que se dedica a ser un conductor de viajes compartidos, del que no se ha revelado el nombre, y de un momento a otro simplemente comenzó a golpearlo una y otra vez. Hasta el momento se dice que el hombre agredido se encuentra fuera de peligro, y tras ser revisado se determinó que no contaba con heridas graves o de preocupación como para una hospitalización.

Por el momento, no se ha revelado cuál fue el motivo que tuvo el actor de Tiempo de Matar, pero según informes de TMZ, fue por cuestiones de una barrera del idioma, ya que el conductor habla ruso. Aunque la víctima solo denunció el ataque y afirmó que el actor lo amenazó con matarlo, Sutherland se le asignó una fianza de 50 mil dólares y se le impusieron cargos por amenazas criminales, además de que deberá de presentarse a juicio el 2 de febrero de este 2026.

Cabe mencionar que el hijo Donald Sutherland, conocido por ser 'Snow' en Los Juegos del Hambre, no es la primera vez que es arrestado, pues en el año de 1989 y en 1993 fue detenido por haber manejado bajo la influencia de sustancias nocivas para la salud, y en los años 2004 y 2007 los cargos fueron por conducir en estado de ebriedad, pasando 48 días en prisión, mientras que en el 2009 fue detenido por atacar a una persona, y finalmente, en el 2020 volvió a prisión por dar una vuelta ilegal.

Kiefer Sutherland was taken into custody after an alleged dispute with a ride-share driver, with police saying the situation escalated enough to warrant an arrest, according to TMZ. He was booked and later released as the incident continues to be reviewed. #FYP #breakingnews pic.twitter.com/hClSARZ5Ih — Jill Winter (@JillWinterMusic) January 14, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui