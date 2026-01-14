Drama en 'Exatlón México': Atleta rojo estalla en competencia y arremete en contra de Alejandro

Ciudad de México.- De nueva cuenta en Exatlón México se ha desatado el drama, debido a que el reconocido atleta rojo recién llegado, Emilio Rodríguez, mientras que estaba en plena competencia estalló furioso y sin poder contenerse también arremetió en contra del atleta de los azules, Alejandro Aguilera, debido a que sintió que se había burlado de él después de haber ganado el punto para su equipo.

El pasado martes 13 de enero, en el reality deportivo de TV Azteca, tuvo dos competencias importantes, pero la principal fue el Duelo de los Enigmas, en el cual se ponen tres premios en juego, pero cada uno está oculto en una caja que deben de elegir en la que se esconde un premio, y no se sabe en cuál caja está que premio. En esta ocasión hubo una mesa de multijuegos, una consola de videojuegos y un set para tirar dardos.

Como era de esperarse, la rivalidad entre rojos y azules estuvo sumamente presente, y cuando el denominado 'Spartacus' se enfrentó al hombre azul, Jesús Ochoa, tras una intensa línea de tiros, el rojo logró dominar y se llevó el punto para su equipo, empatando el marcador. Pero, pese a que ganó el punto y José lo felicitó por su desempeño, Emilio estalló furioso en contra de su colega Alejandro.

En el video se ve el momento en que Emilio le grita insultos al denominado 'Doberman', debido a que asegura que después de que ganó el punto a José hizo un ademán en el que se burló de él por la manera en que lanzó, mientras que Alejandro con una sonrisa burlona lo desafiaba y le decía que no se rajaba ante nada,

Fuente: Tribuna del Yaqui