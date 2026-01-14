Exreportero de 'Venga la Alegría' acusa a Jorge Salinas de besarlo en la boca sin su consentimiento

Ciudad de México.- El reconocido exreportero de Venga la Alegría y comunicador, Gabo Cuevas, recientemente sorprendió al acusar de conducta inapropiada al famoso y querido actor de melodramas, Jorge Salinas, pues en una entrevista aseguró que lo besó en la boca durante un evento sin su consentimiento, destacando que lo normalizó en su momento por ser uno de los más famosos histriones de Televisa.

Durante el programa de Dulce y Picosito, Gabriel al hablar sobre el delicado tema de las acusaciones de abuso y agresión sexual, en contra del cantante español, Julio Iglesias, mencionó que muchas veces los famosos se creen con poder de hacer lo que quieran por el poder que les da la sociedad por solo ser famosos, señalando que en el pasado, él vivió un momento incómodo y fuera de lugar, que no vio en ese momento.

Según Cuevas, durante un evento de estreno de Elizabeth Álvarez, él estaba en sus inicios como reportero y cubrió la celebración para llevar la nota a su trabajo, y el esposo de la actriz, de la nada simplemente lo tomó por sorpresa y le plantó un beso en los labios sin su consentimiento, pues él no se lo esperaba ni aceptó algo así: "A lo mejor se van a reír de mí pero yo me acuerdo que una vez, cuando yo trabajaba para la revista 'Mi Guía' y que estaba estaba empezando, me acuerdo perfectamente que Jorge Salinas me besó la boca".

Ante esto, el exparticipante de Survivor México, declaró que ahora entiende que estuvo mal, pues además de que estaba trabajando, pues fue un actor no consentido, que la gente solo normaliza porque se trata de gente famosa, señalando que hoy en día Salinas lo detesta, pero que en el pasado sí se llevaban bastante bien: "Ahorita no le caigo bien, pero antes en algún momento creo que le caía bien. No sé si porque estaba chavito, no lo sé. Me agarró porque le pregunté algo de cómo apoyaba y me dio un beso en la boca".

Finalmente, Gabo declaró que por su parte, puede decir que al iniciar, y estar trabajando con actores ya famosos y consagrados como uno de los protagonistas de Fuego en la Sangre, no le permitió ver en ese momento que lo que pasó no estuvo bien y hasta pensó que era un halago para su persona: "Hoy te puedo decir que fue una situación muy incómoda, pero en ese momento mi yo pensó: ‘ay, qué emoción, Jorge Salinas’. Creo que a mucha gente le sucede. En esta carrera hay gente muy cochina".

Fuente: Tribuna del Yaqui