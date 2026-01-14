Filtran AUDIOS de las presuntas víctimas de Julio Iglesias; lo acusan de embriagarlas y aislarlas

Ciudad de México.- De nueva cuenta el nombre del reconocido cantante de origen español, Julio Iglesias, está dando de que hablar, ya que recientemente han filtrado los audios de las que fueron sus presuntas víctimas, quienes en estos lo siguen acusado de embriagarlas para volverlas vulnerables y abusar de ella, tras lo que las aislaba de las demás, señalando que parecía una red de trata.

Como se sabe, varias exempleadas de Iglesias lo acusan de haber abusado de su poder, por ser su jefe, de tener dinero y ser un artista influyente, para cometer agresiones y abusos sexuales, además de vejaciones, mientras que ellas estaban trabajando para él en su casa de Punta Cana. En los testimonios recolectados por Univisión Noticias y elDiario.es, todo era un sistema jerarquizado, en el que empleadas de mayor rango, eran las que la llevaban ante Julio cuando era su turno.

Fue el polémico comunicador argentino, Javier Ceriani, habló de este hecho terrible, en el que aseguró que además de abusar de ellas, era un hombre muy violento que las había violentado en todo momento, golpeándolas y hasta mordiéndolas en los actos que las obligaba a hacer: "La hacía acostarse con la jefa de las empleadas domésticas. Le gustaban los tríos, ver dos mujeres besándose. Las lastimaba, las mordía. Las abofeteaba con violencia y les apretaba los pe…".

De la misma manera, en su video mostró imágenes de Julio Iglesias nadando con unas chicas en la playa de su casa de República Dominicana y aseguró que eran jóvenes, de entre 20 y 30 años que "Lo trataban como a un rey, al estilo de Jeffrey Epstein. Una de estas chicas fue la que rompió el silencio". Ante esto compartió uno audio de la víctima en la que asegura que era como estar en una red de tratas: "Era como una esclavización moderna, porque me pagaba ese cheque tenía que hacer todo lo que a él le plazca. Sabía que algo estaba mal, pero no sabía qué tanto".

Él era muy volátil, agresivo, humillante. Él se lesiona y se vuelve más irritante. Como que se ensaña conmigo. Nada de lo que hiciera estaba bien. Era maltrato. Uno tolera todo ese tipo de abuso porque te hace normalizarlo. Empieza cómo hacerse ese trabajo psicológico", agregó.

Hasta el momento, se desconoce si Miranda Rijnsburger, esposa de Julio Iglesias, sabía sobre los presuntos abusos del cantante, pero hay declaraciones en las que afirman que no veían más de lo que le permitían: "Me da tres o cuatro tragos de tequila, como para que yo no estuviera nerviosa, como para convencerme… Nunca se quitaba la camisa, siempre era sin pantalón. Él sabe que yo estoy incómoda y él, de un lado, me jala para quitarme la mano. Estaba algo borracha porque me dieron vino y tequila".

