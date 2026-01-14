Gaby Spanic arremete en contra de Fernando Carrillo tras defender a Nicolás Maduro y atacar a Trump

Ciudad de México.- La reconocida y querida actriz de origen venezolano, Gaby Spanic, durante una entrevista para medios de comunicación, como Imagen TV, no tuvo problema alguno para arremeter en contra de su compatriota y también actor de melodramas, Fernando Carrillo, por alzar la voz para defender a Nicolás Maduro, y haber atacado a Donald Trump por arrestarlo, asegurando no hay dictadura.

La madrugada del pasado sábado 3 de enero del 2026, Estados Unidos lanzó un ataque militar en contra de Venezuela, el cual resultó en la captura del presidente de Venezuela antes mencionado y su esposa. Como era de esperarse ante este hecho, varios alrededor del mundo se pronunciaron, como fue la actriz de Televisa de origen venezolano, Alicia Machado, quien solamente señaló que Venezuela ya era libre, festejando esta acción, a la que se sumaron famosos como Spanic, Marjorie de Sousa y más.

Pero, así como ellas salieron a festejar que en Venezuela se está abriendo el camino para cambiar la política y hacerlo un país democrático y no mantenerlo bajo una dictadura, Fernando, conocido actor y simpatizante de Maduro y su Gobierno, se presentó en un programa de Venezuela por videollamada para defenderlo y arremeter contra Trump, asegurando que era mentira la manera en que ponían al líder político de su país.

¡Venezolanos CONFRONTAN a Fernando Carrillo tras declaraciones en un programa! #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/6uFhhrpwun — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) January 7, 2026

Ahora, durante su entrevista para Sale el Sol, Spanic dejó en claro que ella ya no piensa hablar sobre Fernando, que su descontento por sus declaraciones a favor de Maduro ya las externó y solo se va a enfocar en apoyar a su pueblo, que piensan igual que ella y estaban contra Nicolás: "Ya dije lo que tenía que decir. Él tiene derecho a decir lo que quiera, así como yo tengo derecho a decir lo que pienso. Yo por fortuna estoy en sintonía con la mayoría de lo que cree y siente Venezuela".

¡Gaby Spanic ARREMETE contra Fernando Carrillo tras sus DECLARACIONES sobre Venezuela! ¿Qué OPINAS de su reacción?#SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/8vO8wLYTKr — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) January 14, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui