Horóscopos Nana Calistar HOY JUEVES 15 de enero: La fortuna de tu signo con Luna en Capricornio

Ciudad de México.- Este jueves 15 de enero de 2026 llega con una energía de confrontación interna y toma de conciencia, ideal para enfrentar lo que se ha venido evitando desde inicios de año. De acuerdo con la vibra que marca Nana Calistar, los astros empujan a dejar la comodidad emocional y a actuar con honestidad, aunque incomode. La Luna se encuentra transitando por el signo de Capricornio, y eso se siente hasta en los huesos. Nada de andar chillando por todo, porque esta energía viene a ponerte los pies en la tierra, aunque sea a la fuerza.
Horóscopos de Nana Calistar para este JUEVES 15 de ENERO de 2026
- Aries
Deja de querer resolverlo todo a golpes de carácter. Hoy toca pensar antes de hablar. En el amor, si sigues reaccionando por impulso, vas a perder más de lo que ganas. El trabajo exige cabeza fría.
- Tauro
Jueves para cortar con lo que ya no suma. No sigas aferrado a personas o situaciones solo por miedo al cambio. En el amor, o avanzan juntos o mejor cada quien por su rumbo.
- Géminis
Tu boca puede ser tu peor enemiga. No todo lo que piensas se tiene que decir. En el amor, alguien te observa más de lo que crees. En lo laboral, enfócate o se te va una oportunidad.
- Cáncer
Andas sensible, pero ya es momento de dejar el pasado donde pertenece. Hoy toca sanar, no revivir. En el amor, pon límites claros o seguirás cargando problemas ajenos.
- Leo
No quieras mandar donde no te corresponde. El ego mal acomodado te puede meter en un problemón. En el amor, demuestra con hechos, no con poses. Buen día para ajustar planes.
- Virgo
Jueves para organizar tu vida y tu mente. Deja de exigirte perfección. En el amor, baja el control y fluye un poco más. Buen día para resolver pendientes.
- Libra
La indecisión ya te cansó y también a los demás. Hoy toca elegir aunque dé miedo. En el amor, una conversación incómoda aclara el panorama. No gastes de más.
- Escorpio
Tu intuición no falla, pero no la ignores por costumbre. En el amor, se revela una verdad que te libera. No hagas dramas, actúa con inteligencia.
- Sagitario
Andas directo y sin filtro, cuidado con herir. No todos están listos para tu verdad. En el amor, aclara lo que quieres antes de prometer de más.
- Capricornio
La Luna te empuja a tomar control, pero no seas tan duro contigo. En el amor, abre un poco el corazón. No todo se soluciona con lógica.
- Acuario
Ideas sobran, pero te falta disciplina. Hoy toca aterrizar sueños. En el amor, sé honesto y deja el jueguito. Alguien espera claridad.
- Piscis
Jueves emocionalmente intenso. No te enganches en dramas que no son tuyos. En el amor, una señal del universo te muestra quién sí y quién no.
