Julio Iglesias rompe el silencio ante las acusaciones en su contra de agresión y abuso a exempleadas

Punta Cana, República Dominicana.- Julio Iglesias rompe el silencio con respecto a las acusaciones de abuso y agresión sexual en su contra, por parte de sus exempleadas.

Como se sabe, varias exempleadas de Iglesias lo acusan de haber abusado de su poder, por ser su jefe, de tener dinero y ser un artista influyente, para cometer agresiones y abusos sexuales, además de vejaciones, mientras que ellas estaban trabajando para el intérprete de Con La Misma Piedra, en su casa de Punta Cana entre el año del 2002 y el 2023, asegurando que las alcoholizaba y aislaba para dejarlas más vulnerables.

Ante esto, el polémico comunicador argentino, Javier Ceriani, habló de este hecho terrible, en el que aseguró que además de abusar de ellas, era un hombre muy violento que las cacheteaba, junto a imágenes de él con ellas en su alberca, y exhibió un audio de su presunta víctima: "Era como una esclavización moderna, porque me pagaba ese cheque tenía que hacer todo lo que a él le plazca. Sabía que algo estaba mal, pero no sabía qué tanto. Él era muy volátil, agresivo, humillante. Él se lesiona y se vuelve más irritante. Como que se ensaña conmigo. Nada de lo que hiciera estaba bien".

Julio Iglesias atraviesa el momento más complejo de su carrera. El artista enfrenta una fuerte controversia en España tras acusaciones graves presentadas por dos exempleadas de sus residencias.

El caso, que aún no tiene cargos formales, es analizado por la Fiscalía y ha generado… pic.twitter.com/j4LDA9pIdg — Quadratín Hispano (@HispanoQ) January 14, 2026

Ahora, este miércoles 14 de enero, el padre de Enrique Iglesias ha decidido romper el silencio ante una entrevista telefónica para la revista HOLA!, en la que según los informes, sonaba muy serio al decir que entendía bien la gravedad de la situación, pero que confiaba en su inocencia y por eso solo podía decir que estaba preparando su defensa legal, y por ahora, no iba a emitir ninguna declaración compartir un comunicado, hasta que sea el momento.

De la misma manera, aseguró que su equipo legal están muy enfocados en demostrar su inocencia a estas acusaciones en su contra, convencidos de que el asunto se aclarará a su debido tiempo. Cabe mencionar que aunque en la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya abrió una investigación en su contra, hay muchos famosos alzando la voz en su defensa, como la presentadora, Ana Obregón, que afirma Julio es incapaz de esto.

Ana Obregón sale en defensa de Julio Iglesias en medio de la polémica que rodea al cantante en el programa son soles.



La actriz y presentadora española habló públicamente para respaldar a su amigo de años, asegurando que no reconoce en él la imagen que describen las denuncias y… pic.twitter.com/m7m9TNyIIm — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) January 14, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui