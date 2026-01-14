Julio Iglesias y su atrevida propuesta a Ana María Alvarado: "¿No te prefieres sentar en mis piernas?"

Ciudad de México.- Como te hemos estado informando en TRIBUNA, Julio Iglesias enfrenta un grave problema que surgió tras las recientes acusaciones de abuso y agresión sexual por parte de sus exempleadas. El músico español había permanecido en silencio, pero hace unas horas decidió hablar a través de una llamada telefónica con la revista HOLA!, donde aseguró que es inocente y que su equipo legal ya está trabajando para demostrarlo.

Estos testimonios fueron recopilados por Univisión Noticias y elDiario.es, en los que las supuestas víctimas afirman que el hombre de 82 años se aprovechó de su fama para causarles daño físico y someterlas a vejaciones mientras trabajaban en su residencia en el Caribe. Sin embargo, estas confesiones también provocaron que surgieran nuevas denuncias sobre posibles agresiones por parte de Iglesias.

Ana María Alvarado rompe el silencio

La reconocida presentadora de televisión Ana María Alvarado aprovechó el espacio de la periodista Inés Moreno para relatar una incómoda experiencia que vivió cuando era más joven, durante una entrevista que le realizó al padre de Enrique Iglesias. Lo que inicialmente representaba una gran oportunidad y un momento especial en su carrera se volvió extraño al notar el comportamiento del cantante español.

Julio Iglesias

"Yo iba nerviosa porque era Julio Iglesias. Le hice la entrevista y me contestó muy bien, muy amable, y al final la misma disquera tomaba una fotografía que luego te mandaban enmarcada", expresó la ahora mujer de 57 años. Para Ana, el famoso, reconocido alguna vez por The World Records Guinness como el artista de habla hispana con más ventas en todo el mundo, mostró un comportamiento coqueto y realizó varios comentarios explícitos durante la conversación.

"Siempre coquetón, siempre miraditas, y yo me acuerdo de que le pregunté: '¿Es cierto que han pasado por usted mil mujeres?'", recordó Alvarado. A lo que él respondió que ya había “perdido la cuenta” e incluyó: “Yo soy sexy de la cintura para abajo”. Pero lo más insinuante ocurrió cuando estaban a punto de terminar y listos para tomar la fotografía oficial: “Al final, cuando nos paramos para la foto del recuerdo, él se quedó sentado y yo me paré. Me dicen: 'Ponte al lado de él para las fotografías', y él me dijo: '¿No te prefieres sentar en mis piernas?'. Yo me quedé así, volteé y le dije: 'No', y me dice: 'Sí, mira, siéntate aquí’, yo le respondí: 'No, mejor así'”.

