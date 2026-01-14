"No importa": Alfredo Adame habla de su arresto por incumplir medidas de protección de Magaly Chávez

Ciudad de México.- El reconocido actor y polémico presentador mexicano, Alfredo Adame, tras tantos dimes y diretes sobre su situación legal, acaba de hablar de su futuro arresto a causa de que en entrevistas y programas incumplió las medidas de protección que le fueron impuestas en la batalla legal que tuvo con su expareja, la también actriz, Magaly Chávez, asegurando que para él "no importa" nada de eso.

El pasado martes 13 de enero, Magaly compartió un comunicado en el que el juez César Augusto Mendoza Salazar, el lunes 12 de enero ordenó el arresto de Adame, después de una audiencia de ratificación de las medidas de restricción que impusieron al actor de Televisa en la demanda de la actriz, en las que los abogados de la actriz presentaron pruebas en las que demuestran que el actor violó a lo largo del 2024 y 2025.

Ante eso, se reveló que el juez de control, tomó como pruebas, declaraciones que hizo sobre Chávez en sus participaciones en La Casa de los Famosos All Stars y La Granja VIP, entre otras entrevistas, por lo cual le impuso al actor una sanción de un arresto administrativo de 30 horas que será ejecutado en los próximos días por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Ahora, durante una entrevista para Venga la Alegría declaró que para él no tiene importancia lo que hizo Magaly, mostrándose tranquilo ante la orden para que pase 30 horas en el Torito, destacando que no tiene nada más que decir y no hablara de algo que para él no vela la pena: "No nada, no voy a declarar nada, no le voy a dar importancia a alguien que no la tiene, que solo quiere colgarse de mi, como muchos otros, no nada (qué decir)".

Pese a la insistencia de los reporteros de TV Azteca para que hable de su nueva polémica, el actor simplemente se mantuvo en silencio, no se enojó y se mostró genuinamente despreocupado, dejando en claro una vez más que no tiene nada que temer. Hasta el momento, Magaly ha declarado que se siente feliz que la justicia esté actuando conforme a la ley y espera que esto sea un parteaguas para gente que vive violencia mediática.

Alfredo Adame reacciona a la orden de arresto de 30 horas en su contra tras el conflicto legal que enfrenta con Magaly Chávez.



Fuente: Tribuna del Yaqui