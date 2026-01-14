¿Pati Chapoy tiene un hijo con Sergio Andrade?, Andrea Legarreta desata rumores de romance: Esto y más en Tribuna Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte informado de lo que hacen y dicen tus artistas favoritos o quieres conocer actualizaciones de tus programas preferidos, has llegado al lugar indicado porque a continuación te mostraremos la edición más reciente del Tribuna Top 3 Espectáculos. En el resumen de este miércoles 14 de enero de 2026, conoce que una publicó una foto comparando el parecido entre el hijo menor de Chapoy y el polémico Sergio Andrade, por lo que los rumores de que Paty y Sergio tienen un hijo en común no han parado en redes.

Morgan Freeman se arrepiente de la película que hizo

El famoso actor Morgan Freeman confesó que lleva 36 años arrepintiéndose de lo mal que hizo la película: 'La hoguera de las vanidades', pues la considera un tremendo fracaso, ya que solamente logró recaudar 15 millones de dólares en los cines de Estados Unidos cuando su presupuesto fue de 47. El cineasta Brian De Palma reunió a un reparto estelar encabezado por Tom Hanks, Bruce Willis, Melanie Griffith y Morgan Freeman. Sin embargo, pese a contar con nombres de primera línea y un material literario muy querido, la adaptación cinematográfica fue un fracaso de taquilla y se terminó convirtiendo en una fuente de vergüenza para todos aquellos que participaron en ella. Con un presupuesto de casi 50 millones de dólares, apenas recaudó 15 millones en Estados Unidos y a día de hoy se le considera como uno de los mayores fracasos económicos del cine de los años 90.



Andrea Legarreta desata rumores de romance

La conductora Andrea Legarreta al parecer ha decidido darle una nueva oportunidad al amor; esto se sabe luego de que se hiciera viral un comentario que se hizo durante el programa Hoy matutino en el que estuvo presente Luis Carlos Origel, quien supuestamente sería su novio. Aunque no han salido a dar un comunicado en el que confirman como tal esta relación amorosa, en los últimos días la actriz de 'Qué Vivan Los Niños', tuvo de invitado a Luis Carlos, en el que incluso al aire se tomaron la mano y el resto del elenco, como Raúl Araiza, le gritan: "Ella ya ganó", hecho que también compartió en sus redes sociales, en el que lo etiquetó junto al emoji de un corazón.



¿Pati Chapoy tiene un hijo con Sergio Andrade?

Recientemente, una cuenta dedicada a difundir noticias del espectáculo publicó una foto comparando el parecido entre el hijo menor de Chapoy y el polémico Sergio Andrade, por lo que los rumores de que Paty y Sergio tienen un hijo en común no han parado en redes. En la imagen viral se observa, del lado izquierdo, al hijo menor de Pati Chapoy, mientras que del lado derecho aparece Sergio Andrade en una fotografía de años atrás. Usuarios señalaron similitudes en la forma del rostro, la expresión de la mirada y algunos rasgos faciales que, para muchos, resultaron impactantes.

