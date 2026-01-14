¿Pelea de egos? Kenia Os revela porqué se pausó canción en colaboración con Belinda y Danna Paola

Ciudad de México.- La reconocida cantante mexicana, Kenia Os, recientemente fue captada por reporteros de Imagen TV en aeropuerto de la Ciudad de México, en la que respondió a la duda que millones se hacen, porqué se pausó la colaboración musical que informó que estaba preparando al lado de las queridas actrices y cantantes, Belinda y Danna Paola, ¿acaso es verdad que hubo pelea de egos?

Como se sabe, en el 2025 el mundo de la música se sacudió cuando Belinda, Kenia y Danna aparecieron juntas y confesaron que tras trabajar juntas gracias a Shakira, apareciendo en su video del tema Soltera y formar parte de una de sus fiestas para celebrar su éxito, hubo una gran química y nació una amistad. Incluso hicieron el episodio de un podcast en el que señalaron que ya hablaron sobre hacer las tres juntas un tema.

Pero, tras casi seis meses de estas declaraciones y no ver adelantos o que ya no se hablara del tema, fans comenzaron a cuestionarse al respecto, y por ello, Sale el Sol al captar a Os en el aeropuerto de la Ciudad de México no perdieron oportunidad para pedirle que aclare el tema, a lo que afirmó de manera contundente que jamás prometieron nada en una fecha cercana: "Yo no sé porque la esperaban, porque es algo que yo nunca dije y ninguna de ellas lo dijo, creo que es más bien que los fans quieren la canción y es algo que me imagino dicen 'ay seguro lo van a sacar', ahí, pero es algo que nunca dijimos".

Ante esto, dejó en claro que sí es un proyecto que las tres tienen en mente y desean que pronto puedan ponerse de acuerdo para comenzar con todo lo que conlleva hacer una colaboración y video, pero, que no se ha podido por la agenda tan apretada que han tenido todas con sus proyectos, como Belinda con Mentiras All Stars y la grabación de otra serie: "Es algo que tenemos en pie y que queremos hacer, pero, nuestras agendas han estado un poco locas, Beli sé que está trabajando en una serie, y Danna en sus proyectos".

Kenia OS para la colaboración con DANNA & Belinda. pic.twitter.com/7UQvzLwt0h — Kenia Os Info (@KeniaOsInfo_) October 22, 2025

Con respecto a proyectos personales, la intérprete de Malas Decisiones declaró que ya está listo su nuevo álbum y será en esta semana, el jueves 15 de enero, que se estrene el primer sencillo, destacando que es algo nuevo y muy diferente a lo que ha hecho anteriormente, por lo que afirman que todos se llevarán una gran sorpresa: "Estuve trabajando un año y medio en mi nuevo álbum, por fin lo pude anunciar y estoy muy contenta con mi proyecto, no sé esperan lo que viene, y esta semana estrenamos el primer sencillo, y creo que va a ser algo controversial y muy diferente".

De la misma manera, señaló que se siente empoderada y eso se refleja en sus nuevos proyectos, en especial porque su novio actual, Peso Pluma, le ha expresado que le encantó su nueva música y cree que será todo un éxito, destacando que ambos han sabido llevar una relación equilibrada entre el amor y sus respectivas carreras: "Él ya tiene escuchándolo muchísimos meses, él está super emocionado y me dice 'tengo un super buen feeling de este nuevo álbum, creo que va a ser algo muy diferente para tu carrera', y como que vamos compartiendo la música que vamos creando".

¡Kenia Os NO hará CANCIÓN con Belinda y Danna! ¿Problemas de agenta? ¿Te gustaría escuchar esta colaboración? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/4rtxwctlcM — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) January 14, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui