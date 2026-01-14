¿Quién gana HOY la Batalla Colosal en 'Exatlón México'? Ella ganaría Medalla Femenil este 14 de enero

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas van a estar muy intensas entre los rojos y los azules, debido a que se ha visto que ambos equipos estarían muy presionados para ganar, y según los spoilers de este miércoles 14 de enero del 2026, se complicará, pues se ha dicho qué equipo podría ser el ganador de la Batalla Colosal, también va a alzarse en tiempo ante sus compañeras y una de sus integrantes se colgará la Medalla Femenil.

En los adelantos que día a día comparten en páginas de spoilers, se dice que los azules van a pasar por un gran momento en el reality deportivo de TV Azteca, debido a que podrían seguir con su buena racha, lo que ocasionaría que ente los rojos se eleven las tensiones, incluso se dice que habrá una intensa discusión entre Mario 'El Mono' Osuna y Adrián Leo, que ya tienen años de rivalidad.

Aunque no se sabe en concreto quién se colgará la Medalla Femenil, en esta semana 16, pese a que esta semana es de eliminación varonil, y que les da una vida extra a quien la porte en los Duelos de Eliminación, se ha dicho que por estadísticas es muy probable que los azules vayan a quedarse con esta presea, y que sería para una Evelyn Guijarro o una Katia Alejandra, mientras que si queda en los rojos sería para Mati Álvarez.

¡Este Duelo de los Enigmas cambió el rumbo de la competencia! Esto fue lo que Antonio Rosique le dijo a los atletas. ??uD83CuDFC3uD83CuDFFB???uD83CuDFC3uD83CuDFFB??? #ExatlónMéxico https://t.co/w8IREdGQOI — Exatlón México (@ExatlonMx) January 14, 2026

Con respecto a la Batalla Colosal, se ha dicho que el premio va a ser muy grande, ya que se habla de que será especial porque ya están más cerca de la gran final, y les dará la oportunidad de conocer más de la República Dominicana. Al parecer, el color del equipo que lo ganaría, sería nuevamente para el azul, que lidera Evelyn Guijarro, lo que significa que el día de competencia se pintaría completamente de azul.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente, clasifica como simples especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción, y por ende en realidad el resultado de lo que se ha dicho podría ser completamente diferente y podría pasar que los azules caigan y no obtengan nada.

Fuente: Tribuna del Yaqui