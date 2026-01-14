Stephanie Salas rompe el silencio sobre pleito con Alejandra Guzmán tras drama por herencia de Silvia Pinal

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante de origen mexicano, Stephanie Salas, finalmente brindó una entrevista en la que ha decidido romper el silencio con respecto a su tan polémico pleito por dinero entre ella y su famosa tía, la querida cantante de rock, Alejandra Guzmán, dejando en claro si es verdad que y la herencia de Silvia Pinal, a más de un año de su fallecimiento.

Cómo era de esperarse, ante la semanas del fallecimiento de la actriz de Mi Marido Tiene Familia, se comenzó a decir que los tres hijos de Pinal, Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán, estaban en un fuerte pelea para impugnar los deseos de su madre y quedarse con más parte de la herencia que dejó establecido en cada uno, aparentemente inconformes con los beneficios que ellos obtuvieron.

Según la periodista María Luisa Valdés Doria, Silvia contrató hace muchos años un seguro de vida con componente de inversión en la empresa MetLife, en el que designó como beneficiarias a su nieta Stephanie Salas y a su bisnieta Michelle Salas, y tras su muerte, se informó a las beneficiarias de los 9 millones de pesos, qué exigieron y ya cobraron: "Este seguro había caducado en el 2022 y nadie lo había cobrado. Michelle Salas se peleó con la aseguradora y exigió que se tenía que cobrar. La aseguradora, para no meterse en problemas, se lo dieron".

¡Lo reveló! ¿Stephanie Salas YA sabe quién es la NUEVA albacea de Silvia Pinal? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/wbd45rrS16 — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) October 10, 2025

"Desde un tiempo, todo mundo tiene sus carreras, su vida, sus hijos… claro que la unión siempre va a estar ahí, pero cada quien hace su vida y sus historias laborales".

"Te unen, por supuesto que esas cosas te fortalecen porque te está faltando ese eslabón familiar y ahí es donde la familia tiene que estar"

uD83DuDDD2? Silvia Pinal, la gran actriz, productora, pionera de la televisión y rostro inmortal del cine llevó el talento mexicano a escenarios internacionales. uD83DuDCFBuD83DuDCFAuD83CuDFAC



Descubre cómo desde su participación en "Viridiana", Pinal abrió caminos donde no los había.#HistoriaViva |uD83DuDCC619… pic.twitter.com/ZbLMe2NNUM — TV Migrante (@TvMigrante) November 20, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui