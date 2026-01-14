Tras confirmar separación y retirarse de los escenarios, Adrián Marcelo revelaría infidelidad de Karina

Ciudad de México.- El reconocido presentador y polémico comediante, Adrián Marcelo, en medio del escándalo de haber confirmado su separación de su esposa, la creadora de contenido, Karina Puente, y revelar que tras años dando shows, se retiraba de los escenarios de manera indefinida, ahora, vuelve a causar un fuerte impacto pues se cree que ha confesado infidelidad de su expareja.

Como se sabe, el exparticipante de La Casa de los Famosos México 2, está dando mucho de que hablar por su aparente separación de Karina y retiro de la comedia. A través de su cuenta de Instagram, el pasado 10 de enero, compartió un mensaje que confirmaba su separación, señalando que los últimos cuatro años en su casa, que es la que compartía con Puente, fueron los peores de su vida, por lo que aconsejó a sus fans que no se casen: "Los cuatro años más infelices de mi vida, los viví aquí, nunca se casen raza".

Solo unos días después, el presentador de Hermanos de Leche, declaró que se retiraba de los escenarios y no daría más shows de comedia en vivo por tiempo indefinido, pues desea tomarse un momento para él, asegurando que volvería renovado y mejor que antes: "Me voy a retirar de la comedia por un tiempo indeterminado. San Diego y Las Vegas serán las últimas fechas de Hermanos de Leche, este año. Vayan, si pueden, es un show que hemos planeado y elaborado minuciosamente, en equipo. Le pusimos cariño y mucho esfuerzo para pulirlo".

Adrián Marcelo se retira de los escenarios por tiempo indefinido. pic.twitter.com/TuxpvD87Zm — Cerebros (@CerebrosG) January 10, 2026

Pero ahora, a través de sus redes sociales, volvió a compartir un mensaje en el que da a entender que le serían infiel, ya que habla sobre la lealtad y qué es lo que significaba, señalando que en la vida, él cree que era quedarse sin importar lo que fuera, aunque solo era una mentira de la industria para aplicarlo a nivel corporativo: "En mi mente solo pensaba: No siempre estarás aquí. Te van a decir que la lealtad significa quedarse donde estás porque ahí les conviene que te quedes, no por otra cosa. ¿Qué tienes TÚ en la mente? ¿Dónde te ves? Eso es lo único que importa".

Ante esto, aconsejó a sus seguidores el seguir su consejo de solamente buscar alcanzar sus metas, y serse leal solamente a uno mismo: "Persigue tus metas, a nadie le interesa que las consigas, en realidad solo a ti. Eso las vuelve singularmente gratificantes. La mejor forma de llegar a dónde aún no llegas es hacerlo extraordinariamente bien justo dónde estás". Aunque no mencionó nada al respecto, muchos lo tomaron como una indirecta a lo que pasa con Karina, que hace un año fue acusada de serle infiel al expresentador de SNSerio.

Adrián despierta rumores de infidelidad. Instagram @adrianmarcelo10

