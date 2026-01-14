(VIDEO) El homenaje a Yeison Jiménez y el profundo DOLOR de su MADRE: "En lo que Dios me preste la vida"

Boyacá, Colombia.- El duelo familiar por la fatídica muerte del exitoso cantante colombiano Yeison Jiménez continúa a pesar del paso de los días, pues como te informamos en TRIBUNA, falleció el sábado 10 de enero de 2026 en un trágico accidente aéreo junto a otras seis personas, entre ellas integrantes de su equipo de trabajo, como el fotógrafo Weisman Mora, y por supuesto también el capitán Fernando Torres Rojas.

Durante estos días se han pronunciado diversos familiares del artista. Su hermana Lina Jiménez compartió un par de fotografías de los momentos más especiales que vivió al lado de una de las personas más importantes de su vida. Asimismo, la hija mayor del famoso, Camila Jiménez, le dedicó emotivas palabras, y no podía faltar la viuda, Sonia Restrepo, quien con un breve mensaje lo dijo todo: "Descansa en paz. ¡Te extrañaremos mucho!".

El dolor de una madre

Este miércoles 14 de enero de 2026 se llevó a cabo, de manera completamente gratuita, un homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá. En este evento pudieron asistir seres queridos, amigos y seguidores para despedir al intérprete de Aventurero. Cada uno de los presentes tuvo la oportunidad de expresar su sentir; sin embargo, uno de los momentos más conmovedores ocurrió cuando subió al escenario la madre del fallecido, Mery Galeano.

Mery Galeano y su hijo

Homenaje

De hecho, la mujer confesó que tras perder a su hijo incluso llegó a cuestionar a Dios, pues para ella el joven era el principal motor que la impulsaba a seguir adelante. Asimismo, aprovechó el espacio para enumerar algunas de las cualidades del cantante, quien también era cercano al sonorense Christian Nodal. De esta forma, Mery lo definió como un excelente padre, hermano y amigo, además de dirigirse directamente a Yeison con un emotivo mensaje.

"En lo que Dios me preste la vida… estaré pendiente de tus hijos, de tu esposa y de las personas que quizás sean más débiles que yo", aseveró Galeano. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la Fiscalía General de la Nación no ha revelado los motivos de este siniestro que dejó a todo un país de luto. En TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier información que surja cuando se den a conocer los resultados oficiales.

Fuente: Tribuna del Yaqui