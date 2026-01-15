Adiós Televisa: Actor de novelas renuncia a la fama y revela el poderoso motivo de su elección

Ciudad de México.- El reconocido actor de novelas mexicano, Valentino Lanús, recientemente brindó una entrevista para Imagen TV, en la que acaba de revelar que le dijo adiós a Televisa de manera permanente, y agregó lo que es el poderoso motivo que tiene para haber tomado esta inesperada elección de ya no regresar a los melodramas ni aunque le presenten la oportunidad de un protagónico.

Como se sabe, el querido actor desde la década de los 90's comenzó con su exitosa carrera debutando en el melodrama María Isabel, seguido de importantes producciones que lo llevaron a la fama, como Primer amor... a mil por hora, Alborada y Las tontas no van al cielo hasta que en 2012 se retiró de los melodramas de la empresa San Ángel, regresando en 2017 de la mano de TV Azteca brevemente para ser parte del remake de Nada Personal.

Pese a esa breve aparición, una vez más el excolega de Jacqueline Bracamontes, volvió a desaparecer, hasta que en el año del 2024 volvió a la pantalla chica con la novela Tu vida es mi vida, producida por TelevisaUnivision, donde compartió créditos con Susana González. Sin embargo, ahora, tras dos años de volver a las sombras, tuvo una aparición ante los medios de comunicación, para dejar en claro que no piensa volver.

uD83DuDE0DuD83EuDD70?? Si ya extrañabas a este guapo, te invitamos a acompañar a Valentino Lanus esta noche en #TuVidaEsMiVidaUS en punto de las 8p/7c por Univision. pic.twitter.com/Jq1g8VGfa7 — UniNovelas (@UniNovelas) January 23, 2024

El exhistrión de 50 años de edad, declaró que el motivo es que prefiere vivir una vida más sencilla, libre del asedio público asegurando que le gusta vivir así ahora, diferente, además de agregar en su entrevista para Sale el Sol, que hará apariciones cuando sean necesario, pero que prefiere dedicarse a su espiritualidad y ser padre, dejando en claro que no piensa regresar jamás de lleno a las novelas: "No es un no rotundo, porque solo Dios sabe el camino en el que nos va a poner, pero de entrada estoy en una historia completamente distinta".

Finalmente, Lanús fue especialmente claro al detallar por qué, por ahora, el medio televisivo dejó de resultarle atractivo, y el mundo de la fama ya no le llama la atención para absolutamente nada: "No me gustan las historias, no me gusta el medio ni la forma en la que se maneja; no es un mundo que me resulte atractivo. Hay que ingeniárselas y buscar siempre los mecanismos para generar ingresos. Sí, la vida de la farándula es cómoda y tiene beneficios, pero también tiene precios muy altos, y la verdad es que yo vivo muy feliz y contento".

¡Valentino Lanús revela por qué se mantiene ALEJADO de las redes sociales! #DePrimeraManouD83DuDC4C de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/gdpFK812Bb — De Primera Mano (@deprimeramano) January 12, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui