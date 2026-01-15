Enrique Guzmán arremete en contra del reguetón y afirma que no es música: "Son una barbaridad"

Ciudad de México.- El reconocido actor y cantante de origen mexicano, Enrique Guzmán, una vez más está en el centro del escándalo, debido a que en una entrevista arremetió en contra del reguetón, afirmando que a su consideración en realidad ese género no es música de verdad y sus canciones "son una barbaridad" que ni siquiera tolera escuchar por su contenido "tan vulgar".

Como se sabe, actualmente el reguetón es uno de los géneros más exitosos del momento, y artistas como Bad Bunny, J Balvin y Maluma están dándole la vuelta al mundo con sus letras, inclusive han conseguido que en el Super Bowl, el público baile y cante de dicho género. 'El Conejo Malo', formará parte del Show de Medio Tiempo en este 2026 y sus colegas antes mencionados acompañaron a Shakira y JLo en el 2020.

Pero, pese a todo este éxito, el intérprete de temas como Tu cabeza en mi hombro, en la rueda de prensa digital que ofreció este miércoles 15 de enero, para dar a conocer detalles sobre su próximo show, La despedida, una gira de show musicales que tocará en la Ciudad de México el próximo 14 de febrero, criticó severamente las letras de estos temas: "Las nuevas canciones son muy feas, son canciones mal escritas, canciones que hablan de cosas que no puedo siquiera repetir enfrente de mis niños chiquitos".

El padre de Alejandra Guzmán, declaró que en su opinión, él no puede soportar todo lo vulgar que dicen en sus letras, asegurando que en su tiempo las composiciones sí eran de calidad y tenían ese sentimiento para llegar al corazón de las personas, que era lo importante: "No puedo con la cantidad de barbaridades que dicen ahora. Antes las canciones eran de amor, las letras eran de sentimientos, de corazón, ahora son una barbaridad".

Por su parte, la también actriz y cantante, Angélica María, que formara parte de esa serie de presentaciones, declaró que aunque es verdad lo que dice Enrique, reconoce que también hay unas que no son tan groseras y en realidad tienen declaraciones de amor bonitas: "Pero hay otras que están más vulgares y son directas. Y las que nosotros cantamos siguen gustando porque son canciones muy bonitas de amor y muy sinceras, muy de cómo las sentíamos".

Fuente: Tribuna del Yaqui