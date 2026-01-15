'Exatlón México': Animal ataca a atleta rojo en plena competencia y pausan la carrera; esto pasó

Ciudad de México.- De nueva cuenta en el Exatlón México se activaron las alarmas entre sus millones de seguidores, debido a que un animal atacó al muy querido atleta de los rojos, Benyamín Saracho, mientras que estaba en plena competencia, por lo cual se tuvo que pausar la carrera para que lo llevaran a ser atendido por los médicos del reality deportivo. Conoce qué fue lo qué pasó.

El pasado miércoles 14 de enero, se realizó la competencia por la Medalla Varonil dentro de reality deportivo de TV Azteca, en el que tanto rojos y azules, de manera individual buscaron hacer el mejor tiempo para llevarse la presea que es equivalente a una vida extra en caso de necesitarla en un Duelo de Eliminación, por lo que es uno de los premios más preciados para todos los atletas, que solo pueden coleccionar ocho.

El primero en salir a competir para tratar de imponer el mejor tiempo y meter presión en el resto de los integrantes de la temporada, fue Benyamín, que comenzó con una impresionante carrera, apretando el paso. Sin embargo, en el momento que tuvo que pasar por un automóvil al bajar de una de las estructuras del proyecto, un animal de la nada se le fue encima a Benyamín, causando que detuviera la carrera con mucho dolor.

Afortunadamente no se trató de un animal muy grande, como algún perro que pudiera causar un daño severo al atleta, pero fue una abeja, la cual con su aguijón le picó ocasionándole mucho dolor en el hombro, haciendo que tuviera que pausar su competencia y ser atendido por los médicos, que le sacaron el aguijón, le colocaron alcohol para desinfectar y lo mandaron de regreso a la pista.

Por desgracia, este pequeña pausa ocasionó que Benyamin se viera afectado en su tiempo, y fue el reconocido atleta de los azules, Adrián Leo, el que resultó ser el ganador de la presea de la semana 16, lo que no gustó para nada a los atletas rojos, que han estado perdiendo cada competencia en los últimos días, y que al parecer van a tener una pésima racha también este fin de semana.

