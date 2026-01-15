Fernando Carrillo revela que está dispuesto a reconquistar a Delcy Rodríguez: "Es el amor de mi vida"

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas venezolano, Fernando Carrillo, una vez más ha dejado en completo shock a sus millones de seguidores, debido a que en entrevista, no tuvo reparo alguno al revelar que está dispuesto a reconquistar a la política de Venezuela, Delcy Rodríguez, para salir de nueva cuenta con ella y hasta casarse, reafirmando que es "el amor de su vida".

Después de que Nicolás Maduro fue detenido y llevado ante la justicia en los Estados Unidos, y se dijera que Delcy estuvo detrás de esta operación, Fernando se deshizo en halagos para la política venezolana, asegurando que es una persona leal y honesta con sus intenciones: "Si hay alguien chavista en Venezuela, es el presidente Maduro, y si hay alguien madurista en Venezuela, es la vicepresidenta Delcy Rodríguez. No he conocido a una mujer más leal, más fiel, más honesta, más noble, más valiente, y es imposible".

Ante esto, declaró que sí podía opinar de ella con conocimiento ya que fueron novios en el pasado, destacando que aunque hayan terminado su relación, le reconoce que es una gran mujer y pese a todo lo vivido, puede asegurar que es el mayor amor de su vida: "Así es (fuimos pareja sentimental), por tres años, es la mujer más inteligente, hoy puedo decir que es el gran amor de mi vida, a esta edad, sabiendo cómo actúa, sabiendo cómo defiende a su familia, sabiendo cómo defiende a su patria, a sus amigos".

Ahora, a semanas de estas declaraciones, durante una entrevista para ¡Siéntese quien pueda!, declaró que si terminaron fue porque aún era inmaduro y no pudo ver muchas cosas con claridad, pero que sigue sosteniendo que fue el gran amor de su vida, y siempre lo será: "Fue principalmente por mi inmadurez; no pude tener la claridad de hoy y plantarme frente al mundo… ha sido el gran amor de mi vida".

Finalmente, cuando se le cuestionó al actor de María Isabel si era viable una reconciliación, destacó que por su parte claro que tendría intenciones de recuperar lo perdido, incluso mencionó que de poder reconquistara la haría su esposa, y si no se da el amor, no importa, seguirán en la lucha juntos: "Delcy Eloína Rodríguez Gómez, a lo mejor algún día de Carrillo, quién sabe..., si la volvemos a reconquistar y, si no es mi esposa, es mi hermana de lucha para siempre, está viviendo ella un momento muy difícil de su vida, ya veremos".

@tendenciasinformativasve La Presidenta Encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que el gobierno nacional mantiene el despliegue para garantizar la protección y atención del pueblo: Aquí no hay duda, aquí manda el pueblo venezolano y hay un gobierno, yo tengo la responsabilidad de encargarme mientras logramos la libertad del Presidente Nicolás Maduro. “ANDA EL PUEBLO DE VENEZUELA Y HAY UN SOLO GOBIERNO, EL DEL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO Durante la actividad, la Presidenta Encargada supervisó la calidad de los productos nacionales distribuidos en la jornada de alimentación; además, se destacó el fortalecimiento del abastecimiento soberano y consolidación de la unión productiva en beneficio del pueblo venezolano. ? News, news, seriousness, tension(1077866) - Lyrebirds music

Fuente: Tribuna del Yaqui