Harry Styles paraliza las redes: El cantante revela la fecha de lanzamiento de su próximo álbum musical

Estados Unidos.- El cantante británico Harry Styles anunció este jueves 15 de enero del 2026 el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, el primero en cuatro años, ya que su último álbum se lanzó en el 2022. El artista encendió las redes sociales al revelar dicha noticia, compartiendo el nombre oficial de su lanzamiento, que tendrá por título 'Kiss All The Time. Disco, Occasionally', y saldrá el 6 de marzo del presente año.

La estrella del pop lo hizo público junto con la portada del álbum en la que se observa a Styles en una esquina, vistiendo jeans y camiseta, colocándose unas gafas de sol, sobre un paisaje oscuro y una bola de discoteca sostenida en el aire, mientras que el título aparece en letras de color rosa y azul brillante en la parte superior derecha.

El disco producido por Kid Harpoon, quien ha trabajado en todos los discos anteriores de Styles, contiene 12 temas y está disponible para adquirir en preventa en su página web y en el resto de tiendas a partir de este viernes, indicó su discográfica en un comunicado. Tras el anuncio, el excantante de One Direction ha cambiado su foto de perfil en Instagram, en la que aparece con unas gafas de sol naranjas y con un jersey amarillo, sobre una camisa de lunares y una corbata roja.

En los últimos días, los rumores del regreso a la música de Styles se habían estado incrementando, después de que varias ciudades británicas y el resto del mundo hicieran públicos unos enigmáticos pósters puestos en cada rincón de su ciudad con la siguiente información: "We Belong Together" (Somos el uno para el otro). Una frase con la que había cerrado un vídeo publicado en su canal de YouTube el 27 de diciembre, titulado 'Forever, forever', sobre su último concierto en Italia.

Ha pasado un tiempo desde que el exintegrante de One Direction presentó una nueva era musical con un álbum. Su trabajo más reciente, Harry’s House (que también estuvo precedido por el lanzamiento de un sitio web enigmático), debutó en el número uno de la lista Billboard 200 en 2022 y posteriormente ganó el premio Grammy al álbum del año. Su primer sencillo, 'As It Was', permaneció 15 semanas en el número uno de la lista Billboard Hot 100, superando el récord personal que Styles había logrado con 'Watermelon Sugar' en 2020, con una semana en la cima del chart.

El próximo álbum del músico británico será su cuarto trabajo de larga duración. Antes de Harry’s House, Styles lanzó su álbum debut homónimo en 2017, al que siguió 'Fine Line' en 2019. Sus dos primeros trabajos también alcanzaron el número uno en la lista de álbumes de Estados Unidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui