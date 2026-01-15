Horóscopos HOY Nana Calistar VIERNES 16 de enero 2026: ¿Cuál será la suerte de tu signo con Sol en Capricornio?

Ciudad de México.- El viernes 16 de enero de 2026 se presenta con una energía seria y reveladora, marcada por el Sol en Capricornio, que pone al Universo en modo orden, responsabilidad y ajustes necesarios. De acuerdo con la lectura de Nana Calistar, este día muchos signos sentirán el peso de decisiones recientes, pues lo que se ha hecho, o dejado de hacer, desde que inició el año empieza a reflejarse con claridad.

Nana Calistar advierte que los astros no están para consentir excusas este viernes: es momento de poner límites, cerrar pendientes y dejar de postergar lo importante. El mensaje del zodiaco es claro: quien actúe con disciplina y honestidad avanzará; quien siga evadiendo, se topará con tropiezos. Lee en TRIBUNA el mensaje de los astros para este día y prepárate para seguir el 2026 con mayor firmeza y dirección.

Horóscopos de Nana Calistar para este viernes 16 de enero: ¿Cuál será la suerte de tu signo con Sol en Capricornio?

Aries

Deja de pelearte con todo y con todos. Este viernes te toca bajarle dos rayitas al orgullo y escuchar. Hay decisiones laborales que no pueden seguir esperando. En el amor, alguien quiere claridad, no berrinches.

Tauro

El cansancio emocional empieza a pasar factura. No cargues problemas que no son tuyos. Se abren oportunidades de dinero, pero solo si te organizas. En el amor, cuidado con idealizar a quien no da lo mismo.

Géminis

Traes la lengua filosa y eso puede meterte en problemas. Piensa antes de hablar. El trabajo exige compromiso real, no promesas al aire. En el amor, alguien del pasado ronda tu mente… decide si vale la pena.

Cáncer

Viernes para poner límites, aunque te duela. No todo el mundo merece tu entrega. En lo económico, ajusta gastos. En el amor, si no te sientes valorado, el Universo te empuja a decirlo.

Leo

Te toca demostrar con hechos y no con palabras. El ego no te ayudará hoy. Buen momento para cerrar acuerdos o aclarar malentendidos. En el amor, alguien espera una señal tuya.

Virgo

El orden que traes por fuera falta por dentro. Este viernes es ideal para acomodar emociones y prioridades. En el trabajo, llegan reconocimientos. En el amor, no analices tanto, siente más.

Libra

No puedes quedar bien con todos. Aprende a elegirte. Los astros te piden decisiones claras en temas familiares o de pareja. Dinero estable, pero evita gastos innecesarios.

Escorpión

Traes intuición afilada, úsala. Se revelan verdades que ya sospechabas. En lo laboral, ojo con envidias. En el amor, pasión intensa, pero cuidado con los celos.

Sagitario

El desorden te está quitando energía. Organízate. Viernes ideal para replantear metas del año. En el amor, alguien quiere algo serio y tú debes decidir si estás listo.

Capricornio

El Sol te sigue empujando a tomar control. Es momento de liderar sin miedo. Buenas noticias laborales. En el amor, deja de guardarte lo que sientes o alguien más decidirá por ti.

Acuario

Te sientes incomprendido, pero tampoco explicas lo que quieres. Comunicación clave. En el dinero, cuida acuerdos. En el amor, atracción inesperada puede sacudirte.

Piscis

No cargues culpas que no te corresponden. Viernes para soltar emociones viejas. En lo laboral, confía más en tu talento. En el amor, alguien quiere cuidarte, deja que lo haga.

