Maluma aparece irreconocible, Belinda abandona México y más en Tribuna Top 3 Espectáculos

Harry Styles regresa oficialmente

Harry Styles ha anunciado su esperado regreso al mundo de la música, confirmando de forma oficial el lanzamiento de un nuevo álbum que verá la luz en marzo. Hasta ahora, el cantante no ha revelado la lista oficial de temas ni ha lanzado sencillos completos, manteniendo una estrategia de expectativa controlada. Como parte de la promoción, Harry Styles compartió un audio donde canta a capela la frase "We belong together", suficiente para generar miles de teorías en redes sociales sobre el sonido, el concepto del álbum y una posible narrativa emocional detrás del proyecto.



Belinda abandona México

La cantante y actriz Belinda anunció que se mudará temporalmente a España para trabajar en una nueva serie internacional; además, dejó claro que este cambio es temporal pero significativo para su trayectoria profesional. Desde su cuenta de Instagram, Belinda compartió una serie de fotografías del vuelo que recién tomó rumbo a España, país que se convertirá en su nuevo hogar temporal, ya que dará vida a Carlota de Habsburgo en la nueva serie producida por Sony Pictures Television. El anuncio de este proyecto se dio a conocer desde mayo de 2025, en medio de la ola de éxito de Mentiras, El Musical, producción que volvió a proyectarla a nivel internacional como cantante y actriz.



Maluma aparece irreconocible

El cantante Maluma sorprendió a todos al aparecer sin barba en una fotografía que se ha vuelto tema de conversación en redes; sin embargo, detrás del cambio de look, al parecer está una posible recomendación de la dermatóloga del artista, quien compartió la imagen. Hasta ahora, la barba era parte de esa imagen con la que Papi Juancho, como también se hace llamar el cantante colombiano, se mostraba ante sus fanáticos, y el radical cambio con el que sorprendió este lunes ya da de qué hablar en redes sociales. Y es que mientras algunos se oponen expresando su descontento, otros aplauden la nueva apariencia del artista asegurando que, sin importar el corte, luce atractivo.

