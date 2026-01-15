Perdió el oído: Actor de Televisa hace dura confesión de su incurable enfermedad: "Es deprimente"

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa y presentador mexicana, Salvador Zerboni, acaba de brindar una entrevista para importante medio mexicano, al cual reconoció que ha perdido la audición de un oído, acompañando esto con una dura confesión sobre los obstáculos que ha tenido que pasar ante su incurable enfermedad, ¿acaso deberá de despedirse del mundo del espectáculo?

Como se recordará, Zerboni estuvo hospitalizado a finales del año 2024, a causa del accidente que tuvo en Reto 4 Elementos, en el que se abrió la cabeza. Una vez que fue dado de alta, decidió sincerarse con sus millones de seguidores e informó que lo habían diagnosticado con hipoacusia súbita, padecimiento que lo hizo perder la audición en uno de sus oídos, y que ahora, lo hace salir a hacer inesperadas confesiones de su día a día.

El exhabitante de La Casa de los Famosos All Stars, en una reciente entrevista ha decidido romper el silencio sobre el hecho de que ha sido complicado el poder adaptarse a esta condición, a causa de que no escucha la mitad de lo que le dicen y se pierden con las conversaciones en sus amigos, o incluso de trabajo: "La convivencia del día a día a veces me pierdo en la mitad, no entiendo de repente la música, tres personas hablando al mismo tiempo y yo no capto la situación".

De la misma manera, Zerboni, mencionó que en su sentir había una depresión profunda, debido a que siempre ha sido muy social y odia el perderse muchos detalles de la conversación y no ser esa persona vibrante en cada presentación o reunión con sus amigos: "Es deprimente no poder formar parte de la conversación… Yo siempre he sido una persona muy carismática, jovial, gritona y aquí me quedo callado".

Finalmente, el reconocido actor de melodramas como Abismo de Pasión, declaró que estaban valorando las opciones que tenía para poder volver a escuchar, dejando en claro una vez más, que no es tarea fácil, ya que los aparatos para la sordera no le han funcionado y sigue sin escuchar: "Hace una semana estaba viendo esa opción, a ver si me ponía un implante… Quedaría como piloto de helicóptero, creo que tiene una antena afuera. Dije: 'No, espérate, ¿qué personaje voy a ser?'".

Salvador Zerboni confiesa que perdió la audición de su oído izquierdo.



Fuente: Tribuna del Yaqui