¿Quién gana HOY en 'Exatlón México' la Villa 360? Ella se colgaría la Medalla Femenil este 15 de enero

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas seguirán poniéndose muy interesantes, ya que los rojos podrían acabar con la buena racha azul esta semana 16. Esto, pues según los spoilers se sabe quién ganará la Villa 360 la noche de este jueves 15 de enero del 2026, además de que mujer sería el que va a dominar en la competencia y va a colgarse la Medalla Femenil.

En los adelantos que día a día comparten cuentas de spoilers, se dice que los ánimos en el reality deportivo de TV Azteca, van a estar que arden, en especial para el equipo rojo que terminó la semana 15 con la eliminación de Melisa Ramos, y no ha podido ganar una sola competencia desde su enfrentamiento por la Villa 360 del pasado lunes 12 de enero. Al parecer esto creará una nueva pelea entre Humberto Noriega y Mati Álvarez.

¡Conéctate con nosotros, que YA estamos platicando con el Leo Mufasa completamente en VIVO uD83DuDD25! Sacaremos mucho chismecito, así que pregúntale todo lo que quieras. uD83CuDFC5uD83DuDC41?? uD83DuDCF2#ExatlónMéxico Lunes a viernes uD83DuDD56 8:30 PM. Domingos uD83DuDD56 8:00 PM. por Azteca UNO. pic.twitter.com/hPXxdYrwjP — Exatlón México (@ExatlonMx) January 15, 2026

Por este motivo es que señaló que en cuando al tema de quienes ganarán la casa grande, con mejor comida y comodidades, según los informes, serán una vez más los del equipo de Koke Guerrero, los que logren tener una defensa exitosa como el pasado lunes 12 de enero del año en curso, mandando por quinta ocasión consecutiva a los rojos a las Barracas, lo que causaría más tensiones entre ellos.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los rojos motivados para no pasarla tan mal tras perder todas las recompensas, volverían a la Villa 360.

Fuente: Tribuna del Yaqui

Aunque no se sabe en concreto quién se colgará la Medalla Femenil, la cual es la sexteava para los mujeres que se pone en juego, pese a que esta semana es de eliminación varonil, y le da una vida extra a quien la porte en los Duelos de Eliminación, se ha dicho que por estadísticas es muy probable que una vez más sea para los atletas más experimentados, como Evelyn Guijarro, o incluso para Katia Alejandra, aunque de quedarse en los rojos podría ser de Paulette Gallardo o Mati Álvarez.