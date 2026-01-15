Reportan que Verónica Castro fue hospitalizada de emergencia; se encuentra grave: "Tiene dolor"

Ciudad de México.- Se ha reportado que desgraciadamente, la querida y reconocida actriz de melodramas, Verónica Castro, enfrenta complicaciones de salud, por lo que fue hospitalizada de emergencia, y los médicos le recomendarían quedarse varios días bajo observación, pues al parecer se encuentra grave por las secuelas una lesión en la columna vertebral, señalándose que tiene "mucho dolor" por todo el cuerpo.

Fue el pasado miércoles 14 de enero, la reconocida presentadora de espectáculos, Pati Chapoy, informó que desgraciadamente la querida actriz y conductora ha tenido que ser internada en el hospital de manera urgente, a causa de una severa lesión en la columna, provocada por un accidente. Cabe mencionar que este accidente ocurrió hace más de 20 años mientras que estaba trabajando en Televisa.

Según los informes de la conductora de Ventaneando, Castro se presentó en el hospital para una revisión médica ante el dolor intenso que siente, por lo que sus doctores decidirían internarla por varios días para controlar su dolor y cerciorarse que no haya complicaciones severas de esta situación: "Verónica Castro, con la decisión de uno de sus médicos, tomó la decisión de internarse varios días en un hospital por unas terapias. Es que esa caída le llevó a varias operaciones en la columna vertebral y tiene algunos discos que le tuvieron que poner".

De la misma manera, señaló que la actriz de Rosa Salvaje desde hace varios días ha estado con un dolor más fuerte del normal, ya que ha vivido por más de dos décadas con complicaciones por su accidente, por lo que al tener tanto sufrimiento por todo su cuerpo, optaron por también someterla a un tratamiento y a unas terapias para que este se encuentre de nueva cuenta bajo control y pueda irse a su casa.

Como se sabe, en el año del 2004, mientras que Verónica era la presentadora principal del reality show, Big Brother VIP, como parte del espectáculo, en una de sus presentaciones entró montada en un elefante adulto. Por desgracia, el animal bajó todo el estrés del ruido y la gente que los rodeaba, perdió el control y aunque Castro trató de sostenerse, terminó por caer al suelo, lesionándose la columna. A lo largo de los años, se ha tenido que someter a varias cirugías, y sigue enfrentando secuelas.

Fuente: Tribuna del Yaqui