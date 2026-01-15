Ciudad de México.- Este lunes 12 de enero de 2023, la periodista de espectáculos Shanik Berman se hizo tendencia en redes sociales después de publicar un video en el que afirma hospedarse en la habitación 310 del Hotel Casa Sur, en el barrio de Palermo, Buenos Aires; el mismo lugar donde falleció el cantante británico Liam Payne, exintegrante de One Direction, en octubre de 2024.

El video que subió la periodista, principalmente a la plataforma de TikTok, generó una reacción inmediata entre usuarios que cuestionaron el contenido y la intención del mensaje: "Me estoy quedando en la habitación de Liam Payne, en el trescientos diez de Casa Sur, aquí en Palermo, la alberca, este es mi balcón, desde donde cayó, donde está la alberca. Yo no sé dónde cayó realmente, pero cayó desde este balcón", contó en el video.

Shanik Berman desata polémica tras fotografiarse en el lugar donde murió Liam Payne

La respuesta en redes sociales no se hizo esperar; las personas calificaron el video como un acto de mal gusto, señalando que exhibir un espacio directamente vinculado con la muerte de una figura pública podía interpretarse como una explotación del morbo. Además, la tacharon de insensible por la forma de expresarse y las palabras que usó, cuestionando su ética detrás de mostrar el lugar y etiquetar al cantante fallecido.

Otros internautas consideraron que el contenido carecía de valor informativo y que se apoyaba únicamente en el impacto emocional del suceso. Para este sector, la grabación no aportaba contexto nuevo y solo reforzaba la viralización de una tragedia que aún permanece sensible para los seguidores del artista.

No obstante, también hubo personas defendiendo a Shanik Berman. Estos usuarios mencionaron que documentar un sitio relevante para los fans del artista Liam Payne no implica una falta de respeto, destacando que el memorial colocado fuera del hotel representa una expresión legítima de duelo colectivo, lugar que también mostró en su video la periodista.

La publicación acumuló más de 700 mil reacciones y miles de comentarios, muchos de ellos críticos. Entre los mensajes más recurrentes se leyeron expresiones como "Te juro que ya no sé qué decirte", "¿Por qué lo etiquetó?", "Ella posando en la puerta" y "Shanik jamás decepciona con sus imprudencias". Otros usuarios cuestionaron directamente la necesidad del contenido con frases como "¿Y cuál es la necesidad?" o "Shanik, siempre la más random".

@shanikberman En Buenos Aires solo quedaba una habitación en el hotel CasaSurHotelPalermo, la 310 y es la que nos dieron, es la que ocupó @Liam Payne #fyp #parati ? sonido original - Shanik Berman

Fuente: Tribuna del Yaqui