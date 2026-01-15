"Tengo mucho que decir": Eugenio Derbez responde a Victorio Ruffo por acusarlo de ser mal padre

Ciudad de México.- El reconocido actor y productor de comedia mexicano, Eugenio Derbez, recientemente brindó una entrevista en la que dio una muy contundente respuesta a las declaraciones que hizo su exesposa, la actriz de melodramas, Victoria Ruffo, en su contra, en las cuales lo vuelve a acusar de ser mal padre. El artista que vive en Estados Unidos, destacó que él tiene "mucho que decir" sobre ella y sus defectos.

Tras una supuesta tregua entre la actriz de La Madrastra y Eugenio, en entrevista con Mara Patricia Castañeda, Victoria acaba de dejar en claro que la realidad de su problema con Derbez fue el desapegó a su pequeño en común, en que no parecía recordar que tenía un hijo: "Nunca le hablé mal de su papá, mi bronca con él fue siempre que no estuvo con su hijo, que aparecía una vez al año, despertaba y decía: 'Tengo un hijo, lo voy a ir a ver' y a mí eso no me parecía bien para mi hijo, porque tú vas un día lo vez, lo ilusionas y luego te desapareces".

Durante un encuentro con medios de comunicación, como Venga la Alegría, en el aeropuerto de la Ciudad de México, Eugenio dejó en claro que no piensa decir nada sobre el tema, que para él, ya mantenerse en silencio es para respetar a su hijo en común, José Eduardo Derbez, y a su nieta de solo un año de edad: "Yo les dije que ya el asunto e había muerto, y por respeto a mi mujer, que ya está harta del tema, por respeto a mi nieta y a mi hijo, José Eduardo, tal como dije, ya no voy a decir nada".

Ante esto, con su usual sentido del humor, el creador de La Familia P.Luche declaró que si Victoria quiere los reflectores hay temas más interesantes, señalando que está el tema de Nicolás Maduro, bromeando con que con su nuevo 'look' lo ven más "Maduro", tomándolo en el doble sentido de la madurez y el presidente de Venezuela: "Si quiere reflectores hay mucho de que hablar, de otras cosas. Traten, hay un mejor de cosas simpáticas, interesantes, no sé, Maduro. Dicen que con este look me veo más maduro".

Finalmente, ante la insistencia de que tiene derecho a dar replica a la actriz de Corona de Lágrimas, Eugenio declaró que es verdad que tiene mucho que hablar, mucho que decir sobre el tema, pero que no piensa hablar, manteniéndose firme en que es por respeto a Alessandra Rosaldo, a José Eduardo y Tessa: "Me encantaría responder y tengo muchísimo que decir, de verdad muchísimo, pero de verdad, por respeto a mi nieta, a mi hijo y a mi mujer, pues pregúntenle a ella, entrevistenla, contraténla a ella, los reflectores para allá".

Ante las declaraciones que hizo #VictoriaRuffo sobre la paternidad de #EugenioDerbez, el actor prefiere no dar réplica a los comentarios por respeto a su esposa y su familia. uD83DuDC40uD83EuDD74#VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO.

uD83DuDC49uD83CuDFFC Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/3IzFaeISXw — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 15, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui