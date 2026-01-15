Terror en los Fernández: Hospitalizan de emergencia a la nieta de Alejandro Fernández; esto se sabe

Ciudad de México.- Desafortunadamente, en la familia Fernández han vivido momentos de terror, debido a que se ha informado que la nieta de Alejandro Fernández, tuvo un revés importante en su estado de salud, y por ese motivo tuvo que ser hospitalizada de emergencia. Hasta el momento se desconoce cuándo pasó esto, pero ya se sabe su estado y el hijo mayor del cantante, Alejandro Fernández Jr., ha dado una actualización.

Como se sabe, desde hace unos días que la familia del difunto Vicente Fernández está dando de que hablar, debido a que el reconocido cantante, Alejandro, informó que tras su cuadro de salmonelosis, enfrentó otra batalla por su salud, al tener que ser operado por una apendicitis: "Hola, mi gente, les quiero compartir que hoy me operaron de apendicitis. Todo salió bien y ya estoy en recuperación. Gracias por sus buenos deseos. Los quiero mucho".

Desgraciadamente, esta no fue la única mala noticia de la semana, debido a que mediante su cuenta de Instagram, su hijo mayor, Alex Fernández Jr., compartió que su hija tuvo que ser hospitalizada de urgencia por una enfermedad. El también cantante, publicó imágenes de la pequeña caminando por los pasillos del hospital conectada a un suero, así como otra fotografía en la que aparece recostada en la cama con su bata de hospital.

Mira las primeras imágenes del bautizo de Nirvana, la nieta de Alejandro Fernández uD83DuDD4A?uD83EuDD0D??



uD83DuDCF8 @alexoficial?

? pic.twitter.com/z7LHo5MrAh — UNIVERSO (@NBCUniverso) November 5, 2024

Ante esto, el hijo de El Potrillo declaró que desafortunadamente su pequeña tiene salmonela, y eso llevó a que tuviera que ser hospitalizada para ser atendida de manera urgente, y darle suero y medicamento por la vena, destacando que por fortuna, ya se encuentra mucho mejor, recuperándose rápidamente y agradece a todos los que le mandaron buenos deseos: "Mi hija fue hospitalizada por salmonela, pero gracias a Dios ya va mejor. Gracias a todos por sus mensajes y buenos deseos de corazón".

Nieta de Alejandro en el hospital. Instagram @alexfernandez.g

Fuente: Tribuna del Yaqui