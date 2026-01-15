Tragedia en Kabah: Integrante de la banda sufre terrible accidente y se somete a cirugía urgente

Ciudad de México.- Desgraciadamente los integrantes de Kabah recibieron una trágica noticia, o al menos eso aseguraron en Ventaneando, debido a que supuestamente, una de las cantantes de la famosa agrupación de los 80's, sufrió un terrible accidente dentro de su hogar, que la llevó a ser sometida a una cirugía urgente y muy delicada, en el que optaron por hacer un injerto de cadáver ante la gravedad.

Fue en el programa vespertino de TV Azteca que se dijo que supuestamente, hace un par de semanas, la reconocida cantante y expolítica mexicana, Federica Quijano, sufrió un accidente en su casa y su lesión fue tan grave que debieron de operarla de inmediato. Según lo relatado, se encontraba realizando unos arreglos domésticos, cuando un mueble pesado del hogar se le fue encima y le cayó directamente sobre la mano, ocasionando una ruptura.

El presentador Ricardo Manjarrez, mencionó que la fractura ocurrió en su dedo pulgar, afirmando que aunque podría pensarse en algo simple, pero en realidad era algo más grave, debido a que el golpe rompió su hueso, pero dañó tejidos y estructuras musculares internas, por lo que tuvo que recibir atención de especialistas en el tema, que decidieron operarla de manera inmediata para evitar mayores complicaciones.

Ante esto, se dijo que la intérprete de La Calle de las Sirenas, durante la cirugía tuvo que recibir un injerto de cadáver para poder reconstruir toda la zona afectada, desde la piel hasta nervios y la estructura interna. Pati Chapoy y el resto de los presentadores explicaron que este tipo de injerto son extremadamente raros y se reservan en casos extremos, cuando ya no es posible una reconstrucción convencional, resaltando así lo grave del accidente de Federica.

Finalmente, los presentadores de Ventaneando, aseguraron que la hermana de Apio Quijano actualmente se encuentra en la Ciudad de México bajo observación médica, tratando de preservar la funcionalidad, evitar infecciones y que la mano tenga una calidad de vida, por lo que tiene un tratamiento especial y con rehabilitación física para conseguir que no pierda nada de sus movimientos.

Fuente: Tribuna del Yaqui