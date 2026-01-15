Wendy Guevara revela tuvo una confrontación con Ninel Conde en camerino de 'El Tenorio Cómico'

Ciudad de México.- La reconocida influencer y actriz mexicana, Wendy Guevara, de nueva cuenta está dando de que hablar, debido a que en entrevista confesó que tuvo una confrontación con la polémica cantante y actriz, Ninel Conde, para arreglar las polémicas que han tenido en los últimos meses. La creadora de contenido, destacó que fue la artista la que la llamó a un camerino de El Tenorio Cómico, y ahí hablaron.

En entrevista para Sale el Sol, declaró que actualmente ella no tiene ningún problema con Ninel, y ni siquiere se ven aunque estén trabajando en la misma obra de teatro, debido a que si Ninel trabaja, ella se va de vacaciones: "Nunca nos hemos topado porque estamos en fechas diferentes". De la misma manera, declaró que por su parte, no tiene problema alguno y está en paz, que la polémica la trae ella: "No tengo ningún problema con ella".

Con respecto a que hablaron, señaló que Conde sí le reclamó por decir junto a Nicola Porcella que no la invitaban a su podcast debido a que no les iba a levantar el rating, pero que ella le dejó en claro que solamente fue una broma por lo que dijo ella en el pasado: "Sí alegamos un poquito en su camerino porque dijimos que 'ella no nos levantaba el rating en nuestro canal', pero porque ella lo dijo, hasta su asistente me lo dijo y yo por eso dije eso. Se molestó, alegamos un poquito, pero después todo quedó muy bien y nos saludamos, nada más".

"Me llamó a su camerino" ¡Wendy Guevara revela DESENCUENTRO con Ninel Conde! ¿Qué habrá pasado entre las dos? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/2y105Hab6n — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) January 15, 2026

Con respecto a lo que dijo sobre que la integrante de El Bombón Asesino y su salida de la obra de teatro anteriormente mencionado, declaró que no dijo nada, sino que externó que en caso de que sí hubiera salido, pues hay muchos reemplazos y nada más: "No, es que no lo dije yo, la prensa me agarró en el aeropuerto y me dijeron 'oye, ¿qué opinas que ya no va a estar Ninel?' Y yo dije 'no, pues no sabía, pero si no va a estar, pues van a seguir otras Ineses, no pasa nada', pero en realidad nosotras no estamos bien informadas ni empapadas de eso".

"No crean que los del teatro van y nos platican, no sé, yo la vi que está, creo que haciendo otros proyectos, pero igual sí va a seguir, nosotras felices, y obviamente más porque cuando ella está, yo no y me voy de vacaciones".

Fuente: Tribuna del Yaqui