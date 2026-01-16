Aleks Syntek confirma que se internó en una clínica y aclara todo sobre sus adicciones: "Fue un detox"

Ciudad de México.- El reconocido cantante mexicano, Aleks Syntek, acaba de aparecer ante las cámaras en un evento de compositores, y en una entrevista para Sale el Sol, acaba de aclarar sus presuntas adicciones, al momento de también que ha confirmado que se internó en una clínica de rehabilitación, señalando que por todo lo que pasa en el mundo, solamente necesitaba hacerse un "detox".

Como se sabe, en noviembre del 2025 se comenzó el rumor de que el intérprete del tema Familia P.Luche, estaba en medio de unas terribles adicciones al alcohol y a las sustancias nocivas para la salud y que por ello sufrió un colapso y fue internado en una clínica de rehabilitación. Ahora, durante una entrevista para Imagen TV, ha negado rotundamente lo dicho: "Realmente estuve en una rehabilitación de salud, no de drogas como estaban diciendo".

De la misma manera, el intérprete de Duele el Amor, declaró que él no bebe ni se droga, que lo que realmente sucedió fue que colapsó debido a que un colapso físico, y su clínica fue más para sanar su mente y su cuerpo, por las presiones laborales y demás a las que estuvo sometido: "Se malinterpretó todo. Yo no bebo, ni me drogo, ni uso ninguna sustancia, soy super fresa en ese sentido, tuve un colapso físico y me tuve que meter a una clínica wellness, que es muy diferente, para checar mis niveles de sangre, potasio, magnesio y todo lo que tienes en el cuerpo".

Aleks Syntek en uno de sus peores momentos … pic.twitter.com/BzFzOGguRK — Fausto Ponce (@faustoponce) November 11, 2025

Syntek destacó que él se tomó este tiempo de manera consciente para poder volver a recuperar su fuerza, a alejarse de las redes sociales y todo lo que afecta su mente y su espíritu, un "detox", o sea desintoxicación, para su mente, afirmando que está en paz con su familia: "Realmente estuvo descansando para agarrar nuevos bríos, dejé que pasara la Navidad. Mírenme, estoy bien, mi familia está bien y todo va bien con mi esposa y con mis hijos".

Finalmente, declaró que no se deben de creer en nada de lo que sale en redes sociales porque en su mayoría son chismes, y mejor pidió que se enfocaran en el hecho de que sacará un nuevo álbum y en marzo de este 2026 va a retomar los escenarios: "Se hacen muchos dimes y diretes de cosas que no son ciertas, entonces, gracias a mi público por apoyarme, por estar siempre al pendiente de mi, igual mis colegas que se preocupan por mi, pero como pueden ver estoy bien, contento con nuevo disco".

Fuente: Tribuna del Yaqui