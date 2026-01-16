Angélica María rompe el silencio sobre el divorcio de Angélica Vale y maltratos de Otto Padrón

Ciudad de México.- Después de tantos dimes y diretes en redes sociales, la reconocida actriz de Televisa y cantante mexicana, Angélica María, en una reciente rueda de prensa finalmente decidió romper el silencio sobre el tan polémico divorcio de su hija, la actriz y comediante, Angélica Vale, del reconocido empresario, Otto Padrón, ¿será acaso que ha confirmado los maltratos de los que es acusado?

Después de 14 años de matrimonio, Vale el pasado lunes 10 de noviembre del 2025, mientras que estaba al aire en su programa de radio, Angélica Vale Show, la actriz y presentadora, declaró que en efecto, estaba separada de Padrón desde abril, pero que ella no sabía de la demanda de divorcio y se enteró de la misma manera en que todos, por medio de un comunicado dado por el polémico periodista de espectáculos, Javier Ceriani.

Poco después de que la actriz de La Fea Más Bella confirmara su separación, en redes sociales comenzó a decirse que fue a causa de infidelidades de Padrón, y en TV Notas, señalaron que supuestamente el empresario desde hacía un par de años que se volvió violento y atacó a la intérprete de Eddy Eddy, incluso aseguraron que siempre le hablaba de manera despectiva cuando iba a cuidar a sus nietos.

Ahora, durante una rueda de prensa reciente al lado de Enrique Guzmán, fue cuestionada con respecto a la situación de su la reconocida presentadora de Juego de Voces, destacó simplemente que ella se encuentra muy bien y agradeció que le preguntaran por ella, pero no quiso dar más detalles ni tampoco habló sobre las acusaciones que hay alrededor del polémico tema: "Pues mi hija se encuentra muy bien, gracias".

Finamente, el padre de Alejandra Guzmán declaró que la gira que están haciendo en la que conmemoran a grandes cantantes que ya no se encuentran y también presentan sus grandes éxitos, como Tu Cabeza en mi Hombro, no es para retirarse: "No estamos planeando retirarnos, no estamos planeando hacer gira de viejitos retirados, nada de eso, porque a mi me da mucha, disculpa la palabra, muchísima hue...".

Angélica María reacciona a los cuestionamientos por el divorcio de su hija Angélica Vale y Otto Padrón.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/HOtOXmk3ZX pic.twitter.com/qJzaP3Wil4 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 16, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui