BTS confirma su quinto álbum 'Arirang'; significado, lanzamiento y beneficios de preventa

Seúl, Corea del Sur.- Con el anuncio del reciente regreso de una de las bandas coreanas más famosas, BTS, integrada por siete jóvenes talentosos, el grupo continúa dando de qué hablar. Ahora, Jin, RM, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook no solo dieron a conocer que realizarán una gira mundial, sino que también revelaron que lanzarán su quinto álbum de estudio, el cual llevará por nombre ARIRANG.

De hecho, un dato interesante es que el disco contará con siete ediciones en vinilo, una por cada integrante. Cabe mencionar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, Big Hit Music no ha publicado información sobre el concepto visual; sin embargo, sí confirmó que el material tendrá 16 versiones y estará compuesto por 14 canciones. En TRIBUNA estaremos atentos a cualquier actualización relacionada con este lanzamiento.

En lo que respecta a su estreno, está previsto para el 19 de marzo de 2026 en México. Evidentemente, los fans se encuentran más que emocionados e impacientes por la llegada de la fecha. Asimismo, para quienes deseen adquirir el álbum y obtener los regalos adicionales, existen varias opciones de compra. Por ejemplo, en Weverse Shop se ofrecerá un card holder exclusivo o una photocard grupal, mientras que en tiendas minoristas se podrá conseguir un póster exclusivo de edición limitada durante la preventa, disponible en SOUNDWAVE, MUSICPLANT, MAKESTA, Aladin y Ktown4u.

BTS en sus inicios

Versiones de cada miembro:

RM Silver Vinyl Jin Pink Vinyl SUGA Clear Vinyl J-hope Cream Vinyl Jimin Burgundy Vinyl V Velvet Red Vinyl Jung Kook Orchid Vinyl ARIRANG en versión Travel Tag CD Box Set.

Un poco sobre el álbum

"Trascendiendo el tiempo y las generaciones, esta canción (Arirang) se ha asociado desde hace mucho tiempo con emociones de conexión, distancia y reencuentro", expuso la compañía en su comunicado. Precisamente, se dice que este título fue elegido porque hace alusión al origen surcoreano de la agrupación, ya que en realidad Arirang es una canción tradicional coreana que muchos consideran un himno no oficial del país.

"Los miembros participaron de manera profunda en todo el proceso de creación de las canciones, incorporando en ellas sus propios pensamientos y colores, y expresaron a través de la música las emociones y las inquietudes que experimentaron a lo largo de su trayectoria", reiteró la empresa de entretenimiento, ofreciendo un pequeño adelanto de lo que se avecina en este 2026 para los millones de seguidores de la banda.

Fuente: Tribuna del Yaqui