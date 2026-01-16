¿Defiende a Julio Iglesias? Kalimba así responde a las acusaciones de abuso sexual en su contra

Ciudad de México.- El reconocido cantante de origen mexicano, Kalimba, acaba de ser abordado por la prensa, para cuestionarle con respecto al escándalo del cantante de origen español, Julio Iglesias, a lo que no dudo en dar una contundente respuesta a las tan polémicas acusaciones de abuso sexual que hay en contra del famoso artista, ¿acaso lo defiende de todos los señalamientos?
En esta semana, el nombre de Julio ha estado marcado por la polémica, debido a que exempleadas lo acusan de haber abusado de ellas sexualmente, embriagándolas y obligándolas a tener relaciones íntimas. Ante esto, el intérprete de Con La Misma Piedra, a través de su cuenta de Instagram, Julio acaba de romper el silencio, declarando que sería incapaz de hacer algo así: "Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza".
Ahora, después de que el padre de Enrique Iglesias negara lo dicho por sus exempleadas, la prensa abordó al intérprete de Tocando Fondo para cuestionarle sobre este escándalo y lo dicho por el cantante español, a lo que simplemente aseguró que no sabía nada, que no ve nada de chismes o televisión: "Honestamente, ninguna. Como siempre lo he hecho, no, no opino de las vidas ajenas. De hecho, me estoy enterando por tu boca porque no, no veo televisión en general y vivo una burbuja haciendo música".
Ante las insistencias de medios como Sale el Sol, sobre el tema de Julio, declaró que aunque ya sabe lo que está pasando con el tema del cantante español, solo puede decir que no va a emitir ninguna opinión, ya que en realidad no es participe de opinar sobre las vidas ajenas: "Pero ahora que me lo dices y que me entero de tu boca, no tengo ninguna porque no soy partícipe de opinar de las e las vidas ajenas".
Cabe mencionar que el exintegrante de OV7, ha estado en el lugar de Iglesias, debido a que en diciembre de 2010, fue señalado por Daiana Guzmán, en ese entonces menor de edad, de presuntamente violarla tras un evento en Quintana Roo, por lo cual fue detenido en Estados Unidos y extraditado a México, aunque fue liberado después de siete días por falta de pruebas suficientes. Desgraciadamente, en el año del 2024, también fue acusado por Melissa Galindo de abuso sexual agravado.
Fuente: Tribuna del Yaqui