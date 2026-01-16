El sonido de la alerta sísmica genera inconformidad; conductores de 'Hoy' alzan la voz

Ciudad de México.- Como te informamos en TRIBUNA, la madrugada de este viernes 16 de enero de 2026 los mexicanos que viven en el centro del país se llevaron un gran susto, luego de que se registrara un sismo de magnitud 5.0 con epicentro en San Marcos, Guerrero. Una vez que el movimiento telúrico concluyó, las redes sociales comenzaron a abordar el tema y, una vez más, el sonido que emite la alerta sísmica en los celulares se convirtió en tema de conversación.

La gran mayoría de las quejas se centraron en el fuerte ruido que produce la alarma, mientras que algunos usuarios señalaron que extrañaban el tono anterior. Sin embargo, para sorpresa del público, los conductores del exitoso programa matutino de Televisa, Hoy, también se sumaron a estas inconformidades, donde recalcaron que se impresionaron demasiado al escuchar la alerta. Cabe destacar que no es la primera vez que algunos mexicanos consideran que la elección del sonido no fue la más adecuada.

"Qué bueno que no pasó a más. Ayer en la madrugada, justo me acababa de acostar y de repente suena la alarma y a todos nos levantó a muy… la verdad es que sí me asusté", explicó Galilea Montijo, quien fue seguida por Raúl Araiza, que por su parte cree que la molestia se debe a que no están acostumbrados al nuevo sonido: "Les digo una cosa, ya estamos acostumbrados a la (otra), pero la del teléfono, yo supongo, no sé, ustedes saben más, si está en vibrar, no sé qué, casi me da un infarto. O sea, ya si hubiera temblado, neta yo ya…".

También estuvieron de acuerdo los demás conductores

El actor y la conductora de La Casa de los Famosos México hicieron un llamado al gobierno de México para que se baje el volumen de la alerta; sin embargo, hasta el momento no hay una respuesta oficial. De hecho, en diversas plataformas digitales surgió otra queja relacionada con personas a las que no les sonó el celular, situación que, por supuesto, les generó preocupación, ya que pudo haber ocurrido una desgracia si no se hubieran percatado del temblor.

Mi teoría es que el lado que se queja de la alarma sísmica somos los que nos gusta el silencio y tenemos el sistema nervioso normal.Y los que nos critican son los dead inside acostumbrados al escándalo desmadre caos y ya no reaccionan ante nada:necesitan algo así para moverse. pic.twitter.com/0bjpp7hC1Q — Rianama (@RianamaF) January 16, 2026

"Ayer zurramos todas las sábanas con la alerta. Oye, por favor, una petición: bajen el volumen o dígannos cómo desactivarla y ponemos una normalita. Ahora sí sé lo que dicen cuando dicen: 'Es que los tenía en la garganta'. Yo también y no tengo", aseveró Andrea Legarreta, además de enfatizar que quienes padecen problemas de salud podrían verse aún más afectados de lo normal: "O sea, de que te cuidan, pero te da un infarto. Ya con la de la calle te daba uno, imagínate estar sin celular".

Fuente: Tribuna del Yaqui