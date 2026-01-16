¿Está en contra? Pepillo Origel esto dice sobre el romance de su sobrino con Andrea Legarreta

Ciudad de México.- El polémico periodista de espectáculos mexicano, Pepillo Origel, pausó un momento su viaje a España, para finalmente hablar sobre el romance de su sobrino, el creador de contenido de vida saludable y deportista, Luis Carlos Origel Jr., y la famosa presentadora y actriz de melodramas, Andrea Legarreta, a la que le mandó un contundente mensaje, ¿acaso está en contra de la relación?

Como se sabe, hace un par de días que Legarreta, durante una entrevista con Edén Dorantes, oficialmente confirmó que dejó la soltería y está muy feliz y enamorada de Origel, señalando que es el mejor hombre que ha conocido en su vida y se siente ilusionada, asegurando que sus hijas y su ex, Erik Rubín, están muy felices por ella y adoran a su pareja: "Lo que se ve no se juzga. Sí estoy ilusionada y es muy bonito porque hemos sido amigos durante muchos años y se lo he dicho muchas veces: he pensado que es una de las mejores personas que he conocido en mi vida".

Ahora, tras presumir su amor por todo lo alto, el excolaborador del programa Hoy y tío del creador de contenido fitness, empleó su cuenta de Instagram para reaccionar a este nuevo romance, en el que dejó en claro que él ya sospechaba de esto, pero por ser amigo y familiar de una y otra parte, decidió guardar silencio: "Ya se desató la noticia de que mi querida Andrea Legarreta está enamorada, nada más y nada menos que de un sobrino mío, es mi ahijado, mi querido Luis Carlos Origel. Él es el único sobrino que tengo Origel, porque es hijo de mi hermano, Luis Carlos, él es el único que lleva el apellido Origel, tengo 5 hermanas".

Ante esto, el presentador de Con Permiso, declaró que ahora que sabe lo de esta relación, solo puede decir que se encuentra feliz y en su opinión Andrea dejó de ser solo una gran amiga para él, y ahora es su sobrina, porque desde ese momento la considera parte de su familia: "Cuando me habló mi sobrino para darme la noticia, dije, bueno, pero yo también me lo sospechaba, pero como él no me decía nada, yo no podía decir, ahora puedo decir que tengo una sobrina, mi sobrina Andrea Legarreta, la quiero mucho".

Ante esto, declaró que su hermano, que es padre de Luis Carlos, que también se llama Luis Carlos Origel, y el resto de sus hermanas, están felices y emocionadas por esta situación, debido a que la conocen desde hace años y la consideran parte de la familia también: "Estamos muy contentos. Mis hermanos, todos están contentos, porque a todos les cae muy bien Andrea, tienes suerte, porque te queremos y nos caes de poca".

El expresentador de La Oreja, aprovechó este clip para enviarle sus mejores deseos a la pareja: "Yo de corazón, les deseo a los 2 que sean muy felices". Conmovida por la palabras de su amigo, la actriz de Qué Vivan Los Niños le respondió a través de los comentarios: "¡Mi pepillo hermoso! Gracias por tus buenos deseos! Tú y tu familia son hermosos. Una hermosa familia. Gracias por tu cariño hacia mi familia también. Te amo. Y a Luis Carlos tanto. Un día a la vez".

