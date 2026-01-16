Estilista que vistió a Eleazar Gómez acusa de robo al manager del exactor de Televisa; exige su pago

Ciudad de México.- La reconocida estilista mexicana Lau Styling, una vez más está dando de que hablar, debido a que tras revelar que vistió a Eleazar Gómez a lo largo de su participación dentro de La Granja VIP, que fue tan polémica y casi se lleva el primer lugar, también acusó de robo al actual manager del exactor de Televisa, al cual no solamente le pide que le regrese sus prendas, sino que exige el pago de sus servicios.

Como se sabe, en el reality show de TV Azteca, Eleazar dio mucho escándalo por sus constantes peleas con sus compañeros, pero también en el exterior, al ser criticado por minimizar su agresión a Tefy Valenzuela, o el hecho de que se dijera que tenía una relación secreta con su mejor amigo y cuñado, Ian García. Ahora, a semanas de haber vuelto a la vida real, una vez más está dando de que hablar por acusaciones contra su equipo.

A través de la cuenta de Instagram por chismecitochannel, la estilista Lau, quien es conocida por haber trabajado con importantes celebridades mexicanas, Gala Montes y Briggitte Bozzo, reveló que prestó diversas prendas a Gómez para su uso durante su participación en dicho programa, asegurando que las prendas ropas formaban parte de su trabajo profesional y no fueron obsequiadas al actor ni a su equipo.

En el video publicado en redes sociales, acaba de exigir de manera pública y contundente que se le devuelva la ropa que se le presto, ya que era parte de su repertorio, destacando que si ha empleado este medio, es porque el actor de Atrévete a Soñar y su equipo no han respondido a ninguna de sus llamadas y mensajes en el que les expresa lo anteriormente mencionado, y minimizaron sus solicitudes.

Cabe mencionar que hasta el momento, no se ha informado de una postura pública específica por parte del mánager de Eleazar respecto a la denuncia sobre la ropa prestada, pero se espera que pronto, ahora que se han usado las redes sociales, el actor de La Mexicana y El Güero, salga para dar una respuesta a la estilista.

Fuente: Tribuna del Yaqui