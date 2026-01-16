Extrabajadora de Julio Iglesias rompe el silencio y habla de los abusos y agresiones del cantante

Ciudad de México.- Una extrabajadora de Julio Iglesias acaba de romper el silencio para dar sus propias declaraciones sobre los abusos y agresiones del cantante.

Como se sabe, varias exempleadas de Iglesias lo acusan de haber abusado de su poder, por ser su jefe, de tener dinero y ser un artista influyente, para cometer agresiones y abusos sexuales en su contra, mientras que ellas estaban trabajando para el intérprete de Con La Misma Piedra, en su casa de Punta Cana. Ante esto, han viralizado varios videos antiguos, en los que muestran momentos que tachan de acoso, como la vez que besó a la fuerza a Verónica Castro, o testimonio de Ana María Alvarado, en el que afirma se pasó de listo con ella.

Ahora una antigua empleada del cantante, que se identificó como Adela y dijo que trabajó para Julio y Miranda Rynsburger, entre el año 2003 y 2008, tomándose 11 años tras casarse, y volviendo a la familia en el 2019, pero a su cada en Miami, ha salido a desmentir estas declaraciones, afirmando que pasó la pandemia Covid-19 con ellos y jamás recibió propuestas inapropiadas: "Hacia mi persona nunca hubo ni un maltrato, ni una humillación, ni tampoco una falta de respeto. Ni de él ni de ningún miembro de su familia. Conmigo siempre fue muy caballeroso".

Ante esto, la empleada del hogar, que después fue fisioterapeuta del padre de Enrique Iglesias, señaló que ella jamás en su vida vio a ninguna de las personas que han acusado a Julio, y que no puede estar de acuerdo con sus acusaciones, porque a ella jamás le hicieron nada: "No conozco a esas personas que han salido en los medios porque yo ya no estaba en Punta Cana. El tiempo que estuve no vi ninguna anomalía ni nada fuera de lo normal que no fuera un trato cordial y de respeto. En caso que pasara algo yo no estaba ni me di cuenta".

A mí no me pidieron pruebas de nada para entrar a trabajar con él ni me revisó el móvil en ningún momento. Yo tengo foto con él, con los niños que eran pequeños, después cuando ya eran mayores con su mujer en la casa. Conmigo fue muy cercano. Mi marido, que entonces era mi novio, estuvo en la villa del señor Iglesias, y mi hermana también. Además, yo siempre consideré que cobraba un sueldo digno", agregó.

Finalmente declaró que Iglesias no merece este tipo de acusaciones, asegurando que solo tiene palabras de agradecimiento para él y su familia, porque siente que parte de lo que es hoy se lo debe a él, que su familia y la ciudadanía española, la consiguió gracias a él y sus influencias: "Detrás del famoso o de la leyenda hay un padre, hay un esposo y hay un ser humano. Las cosas hay que pensarlas antes de hacerlas. Hay más trabajos".

Fuente: Tribuna del Yaqui