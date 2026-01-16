¿Gaby Spanic irá a la cárcel?, Hospitalizan a la hija de Alex Fernández y más en Tribuna Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si te perdiste de las últimas noticias de los famosos y celebridades, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Espectáculos. En este resumen informativo te traemos la información sobre los últimos acontecimientos de tus artistas y celebridades favoritas. En la edición de este viernes 16 de enero, entérate, reconocida actriz Gaby Spanic, recientemente fue captada por la prensa mexicana en el aeropuerto, y le cuestionaron sobre la orden de aprehensión en su contra, a lo que declaró que sí fue girada una, pero negó que irá a la cárcel; además, aclaró que eso ocurrió hace varios años.

Así comienza el Tribuna Top 3 Espectáculos

Marcelo Ebrard asegura que él traerá a BTS de gira a México

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que convenció al grupo surcoreano BTS de realizar una gira en México, luego de compartir un video en su cuenta de TikTok en el que conversa con un integrante de la banda. Posteriormente, BTS confirmó de manera oficial que México formará parte de su gira mundial 2026. De acuerdo con el anuncio, el grupo ofrecerá tres conciertos los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en la Ciudad de México, con el Estadio GNP como una de las sedes consideradas. Sin embargo, hasta el momento, la empresa promotora no ha confirmado de forma definitiva el recinto.



Hospitalizan a la hija de Alex Fernández

El hijo de Alejandro Fernández, Alex Fernández, confirmó que su hija menor, Nirvana, tuvo que ser hospitalizada por salmonela; también explicó que la pequeña ya está mejor. En su cuenta de Instagram, su hijo mayor, Alex Fernández Jr., compartió que su hija tuvo que ser hospitalizada de urgencia por una enfermedad. El también cantante publicó imágenes de la pequeña caminando por los pasillos del hospital conectada a un suero, así como otra fotografía en la que aparece recostada en la cama con su bata de hospital.

¿Gaby Spanic irá a la cárcel?

La reconocida actriz Gaby Spanic, recientemente fue captada por la prensa mexicana en el aeropuerto, y le cuestionaron sobre la orden de aprehensión en su contra, a lo que declaró que sí fue girada una, pero negó que irá a la cárcel; además, aclaró que eso ocurrió hace varios años. La famosa protagonista de La usurpadora declaró que el tema legal que ahora ha vuelto a salir a la luz es antiguo y se originó a partir de un incidente relacionado con su ingreso a México tras llegar de Estados Unidos, el cual derivó en una situación legal que la puso en riesgo de ser detenida: "¿Sabes de qué me acusaron? De drogadicta, que yo metí droga a México y me giraron una orden de aprehensión".

Fuente: Tribuna del Yaqui