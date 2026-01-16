Giraron una orden de aprehensión contra actriz de Televisa; reaparece y revela si irá a la cárcel

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa de origen venezolano, Gaby Spanic, recientemente fue captada por la prensa mexicana en el aeropuerto, y al ser cuestionada sobre la orden de aprehensión en su contra, la celebridad declaró que sí fue girada una, pero con contundencia negó que irá a la cárcel, afirmando que eso ocurrió hace varios años y fue por culpa de alguien que la odia y la quiere desprestigiar.

Como se sabe la protagonista de La Intrusa, desde hace varios años ha sido una celebridad que ha estado en el centro del escándalo, pues ha alzado la voz en contra de famosos, como Pablo Montero, señalándolo de haber intentado abusar de ella mientras que estaban en La Casa de los Famosos 3 de Telemundo. Actualmente se encuentra en el ojo público ante sus declaraciones sobre lo que pasa en su natal Venezuela.

Ahora, con el tema de su orden de arresto, la famosa protagonista de La usurpadora declaró que el tema legal que ahora ha vuelto a salir a la luz, es antiguo y se originó a partir de un incidente relacionado con su ingreso a México tras llegar de Estados Unidos, el cual derivó en una situación legal que la puso en riesgo de ser detenida: "¿Sabes de qué me acusaron? De drogadicta, que yo metí droga a México y me giraron una orden de aprehensión".

Gaby aclara su orden de aprehensión. Internet

Ante esto, la exparticipante de La Faena, se mostró sumamente molesta por la manera en el que se le ha etiquetado, así que pidió que la dejaran de tacharla de ser conflictiva, asegurando que los problemas legales que ha enfrentado hasta este momento solo ha sido porque hay una persona que la hace quedar mal de manera constante.

La actriz también recordó episodios que, aseguró, vivió como parte de estas situaciones tan polémicas, destacando que ese loco que está detrás de ella es por el simple hecho de que la quieren humillar: "Me querían meter presa para humillarme... Hay un loco detrás de mí". Declaró que de la misma manera, existen muchos rumores falsos en su contra, por lo que pidió una vez más una mayor comprensión.

Gaby asegura que todos son calumnias en su contra. Internet

