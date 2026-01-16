Horóscopos de Mhoni Vidente HOY viernes 16 de enero 2026: La suerte de tu signo zodiacal

Ciudad de México.- Este viernes 16 de enero de 2026 llega con una energía especial que invita a cerrar ciclos, tomar decisiones postergadas y abrir espacio a nuevas oportunidades. De acuerdo con las cartas y los horóscopos de Mhoni Vidente, este día marca un punto de inflexión para varios signos, especialmente en temas de trabajo, dinero y relaciones personales. ¡Toma nota de los horóscopos de hoy y planifica tu fin de semana!

A continuación, el mensaje para cada signo en este viernes.

Aries

Este viernes 16 de enero enfrenarás una decisión que no puedes seguir posponiendo, sobre todo en el ámbito del trabajo. Una conversación pendiente puede aclarar el panorama y ayudarte a recuperar el control. Cuida mucho tu alimentación, necesitas energía.

Tauro

La estabilidad que buscas comienza a construirse desde lo interno. Este viernes se favorecen los acuerdos económicos y las negociaciones, pero solo si mantienes una postura flexible, dijo Mhoni Vidente.

Géminis

Las noticias que llegan hoy pueden sorprenderte, especialmente en temas de trabajo o estudios. Es un día ideal para cerrar pendientes y organizar proyectos que se habían quedado a medias. En el amor, conviene escuchar más y hablar menos.

Cáncer

La energía del día te impulsa a soltar cargas emocionales que no te corresponden. Un asunto del pasado reaparece para resolverse definitivamente, señalan los horóscopos de hoy. ¡Cree más en ti, dicen las cartas del Tarot!

Leo

Este viernes 16 de enero de 2026 trae reconocimiento y atención, pero también exige responsabilidad. Es un buen día para presentar ideas, solicitar apoyos o liderar proyectos. En lo personal, evita el orgullo y apuesta por el diálogo.

Virgo

El orden y la disciplina serán tus mejores aliados hoy. Se favorecen los trámites, pagos y decisiones financieras. En el plano emocional, podrías sentirte más sensible de lo habitual; date espacio para descansar y reflexionar.

Libra

El día se presenta con movimientos importantes en relaciones personales. Una conversación honesta puede marcar un antes y un después. En el trabajo, cuida los detalles y no confíes en promesas poco claras.

Escorpión

Este viernes 16 de enero te pide actuar con estrategia y no dejarte llevar por impulsos. Una persona del pasado que habló mal de ti a tus espaldas regresará; no la dejes entras. En temas de salud, vas bien en tu camino.

Sagitario

La energía favorece los cambios y las decisiones audaces. Es un buen día para iniciar algo nuevo o retomar un plan que habías dejado atrás. Cuida tus gastos y evita excesos que puedan desajustar tu presupuesto.

Capricornio

El enfoque del día está en la responsabilidad y los resultados. Tus esfuerzos recientes empiezan a rendir frutos, pero será clave mantener la constancia. En el entorno familiar, busca equilibrio y no cargues con todo.

Acuario

Este viernes te impulsa a romper rutinas y pensar diferente. Pueden surgir propuestas interesantes relacionadas con trabajo o colaboraciones. En lo emocional, es momento de expresar lo que sientes sin temor.

Piscis

La intuición estará especialmente fuerte hoy. Confía en tus corazonadas, sobre todo al tomar decisiones importantes. En el ámbito laboral, evita distraerte y mantén claridad en tus objetivos.

Fuente: Tribuna del Yaqui