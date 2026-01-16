Horóscopos HOY Nana Calistar SÁBADO 17 de enero 2026: Lo que le depara a tu signo este fin de semana con Sol en Capricornio

Ciudad de México.- El sábado 17 de enero de 2026, fin de semana, llega con una energía seria y reflexiva, marcada por el Sol en Capricornio, que mantiene al Universo en modo revisión, orden y conciencia. De acuerdo con la lectura de Nana Calistar, este día no es para andar a la carrera ni tomando decisiones al vapor, sino para mirar con honestidad lo que se ha venido haciendo desde que inició el año y ajustar lo que no está funcionando.

Nana Calistar advierte que los astros empujan a muchos signos a poner freno, aclarar la mente y soltar cargas emocionales que ya pesan de más. Es un sábado ideal para cerrar pendientes, poner límites y dejar de cargar problemas ajenos. Lee en TRIBUNA el mensaje del zodiaco y los astros para este día y prepárate para continuar el 2026 con mayor claridad, madurez y rumbo firme.

Horóscopos de Nana Calistar para este sábado 17 de enero de 2026

Aries

Deja de querer controlar todo, no todo depende de ti. Este sábado te pide paciencia y cabeza fría. En el amor, una conversación pendiente puede aclarar dudas. Cuida gastos innecesarios.

Tauro

Te estás guardando mucho y eso tarde o temprano explota. Suelta lo que te incomoda. Buen día para organizar pendientes. En el amor, alguien espera más atención de tu parte.

Géminis

No prometas lo que no puedes cumplir. Este sábado te conviene ser honesto contigo y con los demás. En lo laboral, ajustes importantes. En el amor, aclara malentendidos antes de que crezcan.

Cáncer

Te toca poner límites aunque te sientas culpable. No todo el mundo merece tu energía. En el dinero, cuida préstamos. En el amor, si algo ya no vibra igual, es momento de aceptarlo.

Leo

El ego no te llevará lejos hoy. Aprende a escuchar. Buen día para resolver temas familiares. En el amor, alguien quiere hechos, no discursos.

Virgo

El orden externo no sirve si por dentro estás hecho un lío. Sábado para acomodar emociones. En el trabajo, reconocen tu esfuerzo. En el amor, deja de analizar y fluye.

Libra

No intentes quedar bien con todos. Priorízate. Decisiones importantes en temas del corazón. El dinero fluye, pero con moderación.

Escorpio

Tu intuición anda fina, hazle caso. Se revelan verdades que te ayudarán a soltar. En el amor, pasión intensa, pero cuidado con los celos.

Sagitario

El desorden mental te está quitando energía. Organiza tu tiempo. Buen día para replantear metas. En el amor, alguien quiere claridad.

Capricornio

El Universo te pide compromiso real. No te escondas detrás del trabajo. Buenas noticias laborales. En el amor, expresa lo que sientes sin miedo.

Acuario

Te sientes diferente y está bien. No te adaptes a lo que no va contigo. En el amor, sorpresa inesperada. Cuida el descanso.

Piscis

Deja de cargar culpas ajenas. Sábado ideal para sanar emociones. En el amor, alguien quiere cuidarte, permítelo.

