Juan Diego Covarrubias responde a señalamientos; su exesposa Edna Monroy habla de violencia

Ciudad de México.- Hace un tiempo, la instructora de yoga y exconductora de televisión, Edna Monroy, compartió un par de videos en los que denunciaba a dos de sus exparejas por haberla violentado. A pesar de que en ningún momento mencionó nombres, la gran mayoría del público adjudicó la responsabilidad a Juan Diego Covarrubias, actor y exesposo de Monroy, así como al empresario Enrique Fuentes.

De hecho, posteriormente, al referirse de manera más específica a Juan Diego, señaló que cuando se divorció de él en 2019 no fue únicamente por un conflicto en particular, sino por una serie de inconvenientes, entre los que mencionó actitudes de control, violencia emocional e incluso relató un episodio en el que su hermano tuvo un fuerte enfrentamiento con su entonces marido, el cual lo dejó hospitalizado durante un tiempo debido a diversas lesiones.

Juan Diego Covarrubias rompe el silencio

Ahora, el actor mexicano se pronunció a través de sus redes sociales y, mediante un comunicado, decidió dejar muy en claro que planea continuar manteniéndose al margen de los problemas mediáticos. El actual esposo y padre de los hijos de la influencer Renata de Cova se ha caracterizado por llevar una vida lo más privada posible. Asimismo, no aclaró si tomará acciones legales en contra de la celebridad.

Historia de Instagram

"La gente que me conoce en el ámbito personal y laboral puede constatar que no soy una persona a la que le gusten los problemas o los escándalos, mucho menos alimentar o incitar el morbo de manera negativa", aseveró el protagonista de La vecina (2015), al lado de Esmeralda Pimentel. "Mi prioridad es mi familia, mi trabajo y mis amigos… y mis años de trayectoria me respaldan, así como el cariño y la confianza de todos los que me rodean. Por lo tanto, no tengo nada que aclarar aquí".

Por último, el hombre de 38 años de edad pidió a los medios de comunicación no dar por hecho la versión de Edna, haciendo énfasis en que la prioridad del periodismo debe ser informar con responsabilidad y no girar en torno al "amarillismo". Hasta el momento de la elaboración de esta nota, Monroy no ha respondido a dichas declaraciones; sin embargo, compartió en sus historias de Instagram una publicación relacionada con los "narcisistas".

Fuente: Tribuna del Yaqui