Julio Iglesias asegura es inocente y tacha de "absolutamente falsas" las acusaciones en su contra

Ciudad de México.- Julo Iglesias acaba de aparecer para asegurar que es inocente de las acusaciones en su contra, a las cuales tachó de "absolutamente falsas"

Desde hace varios días que el intérprete de Con La Misma Piedra, está en el centro del escándalo, debido a que varias supuestas exempleadas de su casa en Punta Cana, lo acusaron de haber abusado de su poder, por ser su jefe, de tener dinero y ser un artista influyente, para cometer agresiones y abusos sexuales en su contra. El padre de Enrique Iglesias en entrevista para Hola!, compartió el mensaje de que no iba a hablar hasta que fuera necesario, pero aclaró que ya empezó acciones legales para defenderse.

De la misma manera, en redes sociales comenzaron a alzarse en su contra, dado a que varios usuarios comenzaron a viralizar varios videos antiguos, en los que muestran momentos que tachan de acoso, como la vez que besó a la fuerza a Verónica Castro, o testimonio de Ana María Alvarado, en el que afirma se pasó de listo con ella y trato de también besarla a la fuerza, causando un mayor revuelo entre el público.

Así actuaba Julio Iglesias impunemente en televisión en vivo y directo con el apoyo mediático de todas las revistas del corazón. Imaginaos lo que hacía con trabajadoras pobres contratadas en régimen de semiesclavitud, como hoy destapa ElDiario y Univisión. pic.twitter.com/iSiLm6kg2P — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) January 13, 2026

Ahora, tras varios días en silencio, a través de su cuenta de Instagram, Julio acaba de romper el silencio, declarando que no será capaz de herir o de faltarle el respeto a ninguna mujer, por lo que niega haber abusado de alguien, asegurando que está triste de vivir esto: "Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza".

De la misma manera, Julio declaró que en toda su vida había visto maldad, pero nunca una tan grande como la que estaba enfrentando en este momento, y que aunque se encuentra cansado, sigue con fuerzas para pelear por su dignidad y la verdad de su ser: "Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave".

Fuente: Tribuna del Yaqui